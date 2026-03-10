Este 10 de marzo de 2026 se designará al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), puesto al que aspira Luis Miguel Martínez Anzures.

Luis Miguel Martínez Anzures fue seleccionado entre 92 personas que se inscribieron al proceso interno de la Comisión de Vigilancia.

Durante su proceso de selección presentó un plan de trabajo para fortalecer la institución tomando como ejes:

Modernización tecnológica de los procesos de auditoría, incorporando herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos masivos y auditoría en tiempo real

Fortalecimiento de la fiscalización del gasto federalizado y de las participaciones a estados y municipios, con énfasis en obras públicas, programas sociales y proyectos estratégicos

Combate a la corrupción mediante sistemas de integridad y ética pública más robustos

Mayor vinculación con la sociedad civil, los órganos fiscalizadores estatales y organismos internacionales

Capacitación avanzada y certificaciones internacionales dirigidas al personal de la ASF

Luis Miguel Martínez Anzures (@luismiguelmartinezanzures / Instagram)

El actual titular de la INAP deberá obtener una mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados para encabezar la ASF durante los próximos 8 años.

¿Quién es Luis Miguel Martínez Anzures?

Luis Miguel Martínez Anzures tiene más de 40 años de experiencia ininterrumpida en el sector público.

Actualmente preside el Consejo Directivo, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

¿Qué edad tiene Luis Miguel Martínez Anzures?

Luis Miguel Martínez Anzures nació un 26 de septiembre; sin embargo, se desconoce el año de su nacimiento y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Luis Miguel Martínez Anzures?

Luis Miguel Martínez Anzures ha compartido información sobre su formación académica y laboral, pero no de su vida privada, por lo que se desconoce su estado civil.

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel Martínez Anzures?

Se desconoce si Luis Miguel Martínez Anzures tiene hijos.

¿Qué estudió Luis Miguel Martínez Anzures?

Luis Miguel Martínez Anzures es egresado de la Universidad Autónoma de México (UNAM) donde se especializó en Ciencia política y administración pública.

Además, tiene una maestría en Finanzas.

Luis Miguel Martínez Anzures (@luismiguelmartinezanzures / Instagram)

¿En qué ha trabajado Luis Miguel Martínez Anzures?

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Luis Miguel Martínez Anzures ha trabajado en INAP desde hace 10 años y 9 meses. Se ha desempeñado como:

Presidente

Director General

Profesor titular en doctorado

Director de escuela profesionalismo gubernamental

A lo largo de cinco años presidió el Consejo de Administración.

De 2001 a 2207 se desempeñó como Director General de Administración.

Y durante un año fungió como Coordinador de orientación e información.

Fue designado como Vicepresidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas (IIAS).