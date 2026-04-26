La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) llevaron a cabo la detención de un hombre presuntamente implicado en el feminicidio de su esposa en la alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con los reportes, el sujeto de 31 años, tras cometer el feminicidio, intentó quemar el cuerpo de su esposa y enterrarlo en un terreno baldío cercano a su domicilio.

Captura a hombre tras matar a su esposa en Xochimilco; buscaba enterrar el cuerpo en un terreno

Elementos de la SSC CDMX cumplimentaron la detención de un hombre señalado directamente por el feminicidio de su esposa.

La captura se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que señalaba un episodio de violencia doméstica dentro de un inmueble habitacional ubicado en la calle Cerrada de Amelaco, en la colonia Zona Chinampera.

Derivado de esto, se llevó a cabo un seguimiento mediante el Centro de Comando y Control (C2) Sur, así como un grupo de uniformados que se dieron cita en el lugar.

Al arribar al sitio, los uniformados constataron que el hombre intentaba ocultar los restos de su esposa de forma clandestina en un terreno cercano.

Detenidos en CDMX por posesión de droga (SSC vía X | Captura de pantalla)

Según vecinos, el conflicto se originó tras el regreso de la pareja de un evento social durante la noche, momento en que comenzó una pelea verbal que escaló rápidamente a la violencia física y posteriormente con la muerte de la víctima.

El descubrimiento del crimen ocurrió cuando el padre de la víctima, un hombre de 58 años, acudió a la vivienda para una visita familiar.

Al entrar, el testigo observó a su yerno realizando maniobras para inhumar el cuerpo de su hija en el patio, lo que permitió que las fuerzas de seguridad actuaran de manera inmediata para asegurar la zona y detener al sospechoso.