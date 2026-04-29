Se dio a conocer la detención de Edgar Pérez Zamora, subdirector de la Policía Municipal de Xalatlaco, Estado de México por agredir a su esposa.

Esto luego de la difusión de un video que lo evidenciaría agrediendo físicamente a su pareja, los hechos se habrían viralizado el pasado 20 de abril.

Detienen a Edgar Pérez Zamora, subdirector de la Policía Municipal de Xalatlaco, por agredir a su esposa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con apoyo de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), detuvo a Edgar Pérez Zamora, subdirector de policía de Xalatlaco, en el municipio de Almoloya del Río.

Detienen a subdirector de policía de Xalatlaco por agredir a su esposa; video lo evidencia (@FiscaliaEdomex / X )

Después de que se viralizarán imágenes de él presuntamente agrediendo a una mujer, quien al parecer sería su pareja sentimental.

Ante estos hechos, el ayuntamiento local decidió separar al mando de sus funciones para facilitar las investigaciones legales y administrativas correspondientes.

Además de la violencia de género, las autoridades indagan la posible relación del exfuncionario con otros actos delictivos.

Aunque la dependencia no detalló los delitos adicionales que se le atribuyen, confirmó que las indagatorias continúan abiertas.

Edgar Pérez Zamora será trasladado a un penal mexiquense para quedar a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Detienen a subdirector de policía de Xalatlaco por agredir a su esposa; video lo evidencia (@FiscaliaEdomex / X)

Video habría evidenciado la agresión del subdirector de policía de Xalatlaco a su pareja

En el video se observa a una mujer que intenta salir de un inmueble por lo que corre a la puerta de la entrada, pero es alcanzada por un hombre, que ha sido identificado como Edgar Pérez Zamora.

El hombre la jala del cabello, la tira al suelo y comienza a patearla, mientras la arrastra por el patio y la obliga a ingresar dentro de la vivienda.

En un momento la mujer logra ponerse de pie, pero las agresiones continuaron, incluso cuando comenzó a llover.

Las imágenes muestran como la mujer pide auxilio y al mismo tiempo le pide a su agresor que la deje en paz, pero el hombre hace caso omiso y continúa con la agresión.

Diversos organismos, como la Comisión de Derechos Humanos, han intervenido para asegurar la protección y asistencia médica de la víctima.

El caso ha provocado una profunda indignación ciudadana debido al abuso de poder ejercido por un servidor público.