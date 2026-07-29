Jorge Atala Guzmán, empresario reconocido en el sector restaurantero y quien llevó a Sushi Roll al éxito, murió el lunes 27 de julio de 2026, confirmaron familiares.

La muerte del empresario generó decenas de mensajes de condolencia entre colegas y amigos cercanos, quienes destacaron su papel como líder fundador que impulsó el crecimiento y éxito de Sushi Roll.

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Sushi Roll lamenta la muerte de Jorge Atala Guzmán

Sushi Roll lamentó públicamente la muerte de Jorge Atala Guzmán, al que recordó como un empresario clave en la expansión y consolidación de la cadena de comida japonesa en México.

Asimismo, expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del empresario, “deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor”.

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Servicios Metropolitanos del Gobierno de la CDMX también se sumó a las condolencias por la muerte de Jorge Atala Guzmán, a quien describió como una persona generosa y comprometida.

La dependencia recordó que, durante la pandemia, el empresario ofreció alojamiento, transporte y alimentos a cientos de médicos que atendían la emergencia sanitaria, gesto que —subrayaron— evidenció su solidaridad.

Otro gesto de solidaridad fue evocado por Guanajuato International Film Festival, señalando que en 2018 el empresario creyó en los sueños de cientos de jóvenes cineastas.

Se convirtió en un apoyo fundamental para el Rally Universitario y el cine mexicano... Gracias por caminar con nosotros y por ser parte de nuestra historia Guanajuato International Film Festival

Guanajuato International Film Festival externa condolencias (Captura de pantalla)

Jorge Atala Guzmán murió tras larga enfermedad

El empresario Jorge Atala Guzmán murió tras enfrentar una larga enfermedad, de acuerdo con mensajes difundidos este miércoles.

Atala Guzmán fue socio fundador de Sushi Roll junto con Luis Guzmán Jaimes y se desempeñó como director general de la cadena.

La empresa comenzó operaciones en 1996 y con el paso de los años se consolidó como una de las principales cadenas mexicanas de comida asiática.