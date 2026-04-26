Autoridades del estado de Morelos informaron la detención del presidente municipal de Tlalnepantla, Jorge Armando Genaro Rubio, tras una denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, el delito fue cometido en agravio de una persona menor de edad, por lo que se activaron los protocolos de protección de identidad.

Cumplen orden de aprehensión contra Jorge Armando Genaro Rubio, alcalde de Tlalnepantla, Morelos; es acusado de abuso sexual contra un menor

La Fiscalía de Morelos confirmó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jorge Armando Genaro Rubio, señalado por la presunta comisión del delito de abuso sexual.

La Fiscalía manifestó que la denuncia fue presentada por la víctima de 14 años y su familia, a la espera de que se realicen todas las diligencias legales por esta situación.

Las autoridades informaron que el alcalde de Tlalnepantla fue detenido tras un operativo realizado la noche del sábado 25 de abril en un punto estratégico de la zona oriente de la entidad morelense.

Puntualmente, Jorge Armando Genaro Rubio circulaba sobre la carretera Yautepec–Tlayacapan, en la colonia Pantitlán, cuando fue interceptado por elementos de la policía municipal quienes le informaron de la orden en su contra.

Con información del Registro Nacional de Detenciones, el funcionario fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, quienes completarán la investigación ante un juez de control.