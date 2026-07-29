La madrugada del 29 de julio de 2026, Karely Ruiz vivió momentos de terror cuando un grupo armado irrumpió en su residencia de la colonia Las Puentes, en Nuevo León.

De acuerdo con reportes, la influencer se encontraba junto a su esposo, el DJ colombiano Jhon Echeverry, viendo una película en la zona de cine de su hogar cuando al menos siete hombres armados ingresaron por un ventanal.

El asalto derivó en un violento altercado y el robo de más de 400 mil pesos en efectivo, joyas y objetos personales.

El momento en que Karely Ruiz y Jhon Echeverry fueron sorprendidos por el robo

De acuerdo con reportes del programa Sale el Sol, basados en información de un corresponsal en el lugar, Karely Ruiz y su esposo, el DJ colombiano Jhon Echeverry, se encontraban en la zona de “cine” de su hogar viendo una película cuando los delincuentes irrumpieron en la propiedad.

El incidente se registró alrededor de las 3:45 y las 4:00 horas, un momento en el que la tranquilidad de la madrugada fue interrumpida por al menos siete hombres armados.

No obstante, existen versiones policiales que contrastan con este relato. Algunos informes iniciales sugerían que la pareja apenas llegaba al domicilio cuando fueron interceptados por sujetos que los acechaban desde un parque cercano.

Por otro lado, otras fuentes señalaron que Echeverry se encontraba dormido en el momento en que fue sorprendido por los asaltantes.

Roban casa de Karely Ruiz en Nuevo León; así entraron

Para acceder a la casa de Karely Ruiz sin forzar la entrada principal, los criminales habrían utilizado una “escalera humana” para alcanzar un ventanal en el área del gimnasio.

Una vez dentro, se produjo un altercado físico en el que Jhon Echeverry intervino para defender a la influencer, lo que resultó en que fuera golpeado en la cabeza con las cachas de las armas de los atacantes, sufriendo diversas heridas.

Los delincuentes lograron sustraer un botín valuado en más de 400 mil pesos, el cual incluye:

Más de 200 mil pesos en efectivo.

en efectivo. Aproximadamente 200 mil pesos en joyería.

en joyería. Aparatos eléctricos, teléfonos celulares y tres bolsos de diseñador (estos últimos hallados vacíos en calles aledañas).

Aunque inicialmente se manejó la versión de un intento de secuestro, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha confirmado que la principal línea de investigación es un robo con violencia al interior del domicilio.

Afortunadamente, se ha reportado que tanto Karely Ruiz como su esposo y su pequeña hija, Madison, se encuentran fuera de peligro tras el suceso