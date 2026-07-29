Tres bolsas de Karely Ruiz tomadas durante el asalto en su casa fueron encontradas a unos metros del domicilio; los objetos tendrían un valor de 30 mil pesos cada uno.

El total de lo que se llevaron los asaltantes ascendería a 220 mil pesos, 20 mil en efectivo y el resto en joyas, más los 90 mil de las bolsas que al final fueron encontradas.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó los objetos que se llevaron los sujetos que ingresaron a la casa de la creadora de contenido y descartó un intento de secuestro.

Así encontraron las bolsas de Karely Ruiz tras el asalto a su casa

Tras el robo a la casa de Karely Ruiz, un vecino reportó que encontró tres bolsas de marca Gucci tiradas en la calle Sierra Redonda, a aproximadamente 30 metros del domicilio de la influencer.

Los bolsos de Karely Ruiz estaban frente a una camioneta y sobre la banqueta, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado que los objetos sean de la creadora de contenido.

A su vez, no se tiene información sobre si los presuntos asaltantes dejaron caer los bolsos, aunque las autoridades de Nuevo León estarían investigando en todo el perímetro.

Hasta el momento, Karely Ruiz tampoco se ha pronunciado sobre si esas bolsas serían de su propiedad, o en general del asalto que sufrió.

Sobre su estado de salud tras el robo, Protección Civil de Nuevo León la atendió debido a una crisis nerviosa por el asalto.

Por su parte, Jhon Echeverry tampoco ha brindado declaraciones ni se ha actualizado el informe de su estado de salud, ya que habría sido golpeado por los asaltantes.

Así encontraron las bolsas de Karely Ruiz tras el violento robo a su casa (Antonio Nieto)

Lo que se sabe de las bolsas de Karely Ruiz sustraídas en robo a su casa

De acuerdo con las imágenes, las bolsas serían maletas tipo Gucci que van desde los 42 mil hasta los 59 mil pesos, aunque se desconocen los modelos.

Se sabe debido a sus historias y videos en redes sociales que Karely Ruiz tiene una extensa colección de bolsas, varias de ellas de diseñador y todavía con etiqueta.

Previo a participar en el evento Ring Royal, Karely Ruiz había prometido regalar muchos objetos de su vestidor, entre ellas varias de sus bolsas, aunque fue vencida por Marcela Mistral.