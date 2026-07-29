Este miércoles 29 de julio, Ignacio Deschamps terminó su etapa como presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México (Banamex).

Durante su gestión, Deschamps supervisó momentos críticos para la institución, incluyendo la separación definitiva del consorcio estadounidense Citi.

Bajo su liderazgo, se concretó la venta de una parte significativa de las acciones al empresario Fernando Chico Pardo, quien ahora asume un rol central en el grupo.

Ignacio Deschamps deja la presidencia del Consejo de Administración de Banamex

La salida de Ignacio Deschamps de la presidencia del Consejo de Administración de Banamex, se formalizó el miércoles 29 de julio.

Esta transición ocurre en vísperas de que concluya el proceso de venta de la institución y tras haber cumplido los objetivos estratégicos planteados durante su gestión.

Ignacio Deschamps deja la presidencia del Consejo de Administración de Banamex (Tomada de video )

Ignacio Deschamps expresó irse con la “sensación de una misión cumplida”, destacando que deja a un Banamex que crece con mayor ambición que el mercado y que ejecuta con éxito su plan de negocios y modernización tecnológica.

Manifestó su confianza al dejar la presidencia del Consejo en manos de Fernando Chico Pardo, quien ya presidía el Grupo Financiero Banamex desde diciembre de 2025.

Tras su salida, Ignacio Deschamps planea participar como asesor en proyectos de tecnología y operaciones dentro del sector financiero, áreas que considera cruciales para los desafíos actuales de la industria.

Su gestión, que inició formalmente el 1 de diciembre de 2024, es vista como una etapa fundamental para la autonomía y fortalecimiento ejecutivo de Banamex.

Estos fueron los hitos claves de la gestión de Ignacio Deschamps en Banamex

Durante la gestión de Ignacio Deschamps como presidente del Consejo de Administración de Banamex, se alcanzaron varios hitos fundamentales para la institución, principalmente enfocados en su autonomía de Citi y su modernización.

Ignacio Deschamps asumió la presidencia formalmente el 1° de diciembre de 2024, coincidiendo con la concreción de la separación de Banamex del grupo estadounidense Citi.

Participó en una de las decisiones estratégicas más importantes: la venta del 25% de las acciones de la institución al empresario mexicano Fernando Chico Pardo.

Aportó su experiencia de más de 40 años en el sector financiero para establecer un consejo de administración y un gobierno corporativo sólido tras la separación de Citi México.

Impulsó un proceso de transformación digital y modernización tecnológica de Banamex, haciéndolo más moderno, eficiente y centrado en el cliente.

Bajo su mando, se fortaleció el equipo directivo para apoyar la ejecución de los planes estratégicos y el plan de negocios de la institución.