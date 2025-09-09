El capitán de la Secretaría de Marina (Semar), Climaco Aldape Utrera, fue detenido en Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, señalado como presunto integrante de una red de huachicol fiscal.

De acuerdo con reportes derivados de su detención, el capitán de la Marina se encontraba adscrito a la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca, cuando fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República de México (FGR).

Pero, ¿quién era Climaco Aldape Utrera? Esto se sabe del integrante de la Marina detenido por ser parte de una red de huachicol fiscal.

¿Quién es Climaco Aldape Utrera?

De acuerdo con la información, Climaco Aldape Utrera es un miembro en activo de la Marina, detenido como integrante de un grupo dedicado al huachicol fiscal.

Este mando de la Marina habría incursionado en el rubro empresarial, la cual habría servido como fachada para introducir a México combustibles de manera ilegal.

Climaco Aldape Utrera habría utilizado sus conocimientos de derecho mercantil y naval para acreditar, a través de documentación, la entrada del combustible a México sin que fuera inspeccionado.

¿Qué edad tiene Climaco Aldape Utrera?

Se desconoce su edad exacta, aunque reportes señalan que el capitán Climaco Aldape Utrera tiene más de 45 años de edad.

¿Quién es la esposa de Climaco Aldape Utrera?

Versiones señala que el capitán de Marina sí se encontraría casado, aunque no existe certeza de esta información, la cual se mantiene como privada.

¿Cuántos hijos tiene Climaco Aldape Utrera?

Se desconoce si el capitán de la Marina tiene hijos.

¿Qué estudió Climaco Aldape Utrera?

El capitán de la Marina, Climaco Aldape Utrera, cuenta con la Licenciatura en Derecho, la cual ha desempeñado dentro del ámbito militar en la Marina mexicana.

¿En qué ha trabajado Climaco Aldape Utrera?

Climaco Aldape Utrera se desempeñaba como capitán de la Marina en la Décima Región Naval, en Salina Cruz, Oaxaca, además de haber incursionado en el rubro empresarial.

Dicha empresa fue constituida bajo el nombre Grupo ALD-CAM Agroindustria, la cual, fue creado en sociedad con al menos 3 socios más, dos hombres y una mujer, esta última también capitán de la Marina.

Climaco Aldape Utrera, capitán de la Marina, fue detenido en Salina Cruz por huachicol fiscal

El capitán de la Marina, Climaco Aldape Utrera, fue detenido el 2 de septiembre en Salina Cruz, Oaxaca, señalado como parte de una red de huachicol fiscal.

El capitán de la Marina, miembro en activo de las Fuerzas Armadas, adscrito a la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca, fue detenido por agentes de la FGR por el delito de huachicoleo.

La información señala que Climaco Aldape Utrera es uno de los 5 elementos de la Secretaría de Marina en activo que fueron detenidos como integrantes de una red de huachicol fiscal.

Climaco Aldape Utrera, capitán de la Marina, habría aprovechado su grado, conocimiento y recursos para permitir el ingreso de combustible ilegal en puertos del Golfo y Pacífico.

El caiptan de la Marina es acusado por la causa penal 305/2025, la cual información hace referencia al tráfico ilegal de hidrocarburos.

Hasta el momento las investigaciones en contra de Climaco Aldape Utrera continuarán, a la espera de detectar si sus socios continúan en activo dentro de la propia institución naval.