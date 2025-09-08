El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Francisco Sergio Méndez, es señalado de encubrir operaciones de huachicol en Sonora.

El diario La Prensa reveló que la madrugada del domingo 7 de septiembre,habría sido detenido en Hermosillo el delegado de la FGR en Sonora, y otros agentes, por encubrimiento de operaciones de huachicol en la entidad.

Sin embargo, el propio involucrado desmintió esos reportes ante medios locales.

¿Delegado de la FGR en Sonora fue detenido por encubrimiento de huachicol?

Según reporta el medio nacional, Francisco Sergio Méndez 3s investigado por al menos cinco expedientes relacionados con el huachicol.

Las carpetas de investigación usadas como prueba del presunto encubrimiento de tráfico ilegal de combustible son:

FED/HSO/0001297/2025

FED/SON/HSO/0002052/2025

FED/HSO/0002530/2025

DED/HSO/0002607/2025

FED/HSO/0002688/2025

De acuerdo con el diario, la más reciente carpeta mal integrada data del pasado 22 de agosto, en la que se acusa la no acción en contra del huachicol.

Francisco Sergio Méndez: Delegado de la FGR en Sonora desmiente su detención

El delegado de la FGR en Sonora, Francisco Sergio Méndez, desmintió haber sido detenido por su presunta relación con el encubrimiento de huachicol en la entidad.

“No hay ninguna detención. Y todo lo que se ha publicado (...) es totalmente falso” Francisco Sergio Méndez. Delegado de la FGR en Sonora

En entrevista con reporteros en Sonora, el delegado estatal de la FGR dijo no saber a qué se debe la difusión de la información de su supuesta detención.

Sobre casos de huachicol, el funcionario no descartó que actualmente se cometa ese delito en Sonora.

Asimismo, Méndez aprovechó para confirmar que se mantendrá en el cargo hasta que sus jefes en la CDMX se lo permitan.