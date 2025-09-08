Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, desmintió haber sido detenido por supuestos vínculos con el huachicol.

De acuerdo con los primeros informes, el delegado de la FGR en Sonora había sido detenido junto con 5 agentes del ministerio público federal en Hermosillo.

Esto por la integración de más de 100 carpetas de investigación relacionadas con el tráfico ilegal de gasolina para determinar el no ejercicio de la acción penal.

Asimismo, se aseguró que Francisco Sergio Méndez había sido puesto a disposición del Fiscal de Coordinación Territorial (FECOR) en la Ciudad de México (CDMX), quien determinaría si hubo una mala actuación de los servidores públicos a su cargo.

Aquí te decimos todo lo que sabemos de Francisco Sergio Méndez como:

¿Quién es Francisco Sergio Méndez?

¿Cuántos años tiene Francisco Sergio Méndez?

¿Cuál es el signo zodiacal de Francisco Sergio Méndez?

¿Francisco Sergio Méndez tiene esposa?

¿Francisco Sergio Méndez tiene hijos?

¿Qué estudió Francisco Sergio Méndez?

¿Cuál es su trayectoria? y más

¿Quién es Francisco Sergio Méndez?

Francisco Sergio Méndez es el delegado de la FGR en Sonora desde 2021, de acuerdo con la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la fiscalía.

Cargo en el que se mantiene en la acutalidad a pesar de la reciente suposición de su detención por su posible relación con el delito de huachicol en la entidad.

¿Cuántos años tiene Francisco Sergio Méndez?

Se desconoce la edad del delegado de la FGR en Sonora, Francisco Sergio Méndez.

¿Cuál es el signo zodiacal de Francisco Sergio Méndez?

Ya que no conocemos su fecha de cumpleaños, no podemos saber bajo qué signo zodiacal nació Francisco Sergio Méndez.

¿Francisco Sergio Méndez tiene esposa?

La vida personal de Francisco Sergio Méndez, delegado de la FGR en Sonora, se ha mantenido privada, por lo que se desconoce si tiene esposa.

¿Francisco Sergio Méndez tiene hijos?

Tampoco conocemos si Francisco Sergio Méndez tiene hijos.

¿Qué estudió Francisco Sergio Méndez?

Francisco Sergio Méndez, delegado de la FGR en Sonora que desmintió su detención por la presunta relación con el delito de huachicol, cuenta con una licenciatura en Derecho y con una amplia experiencia en el Poder Judicial.

¿Cuál es la trayectoria de Francisco Sergio Méndez?

Francisco Sergio Méndez, licenciado en Derecho, forma parte de la Barra Sonorense de Abogados (BSA).

Méndez cuenta con amplia experiencia en materia penal; así como en integración de carpetas, de acuerdo con la FGR.

Detienen a Francisco Sergio Méndez desmiente detención por su presunta relación con el huachicol en Sonora

Francisco Sergio Méndez salió a desmentir su supuesta detención hoy lunes 8 de septiembre, luego de que diferentes medios anunciaron la aprehensión.

De acuerdo con dichas informaciones, había sido detenido el domingo 7 de septiembre por elementos de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEIA) de la FGR durante la madrugada.

Sin embargo, dio una declaración pública, donde señaló que es "absolutamente falso" que haya sido detenido; además aclaró que se mantendrá en su cargo.

“¿Tú crees que sea detención si aquí estoy? No hay ninguna detención y todo lo demás que se ha publicado con relación con cuestiones de revisiones, etcétera, es total y absolutamente falso” Francisco Sergio Méndez

El delegado de FGR en Sonora Francisco Sergio Méndez, desmiente haber sido detenido. pic.twitter.com/ftZV3ewAF1 — Germán Contreras (@germi29) September 8, 2025

