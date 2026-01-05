Claudia Sheinbaum respalda el mensaje de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a favor de la no intervención en Venezuela.

Aunque reconoció que no ha tenido contacto directo con AMLO, agradeció el respaldo que le dio tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum agradece a AMLO su mensaje a favor de la no intervención en Venezuela

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum agradeció el mensaje que envió AMLO que respalda su posición a favor de la no intervención en Venezuela.

Al ser cuestionada sobre la posición de AMLO, Claudia Sheinbaum reconoció que fue muy contundente y dejó en claro que no es un tema menor.

“Es un muy buen mensaje, muy contundente como siempre ha sido él, y no es menor lo que ocurrió, la invasión, la intervención de Estados Unidos en Venezuela” Claudia Sheinbaum

Sobre el apoyo que le dio AMLO, Claudia Sheinbaum destacó que hay unidad en su movimiento sobre todos cuando se habla de la no intervención.

“Él hace este mensaje y en nuestro movimiento hay mucha unidad y en este caso, cuando hablamos de la no intervención, es una unidad muy amplia” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum lamentó que hay personajes de la “derecha” que apoyan la intervención porque creen que de esta manera van a tener el apoyo que no tienen en el país.

“Hay quien desde la derecha no está de acuerdo con esto, inclusive llama a la intervención, como los viejos conservadores del siglo XIX, porque no tienen la fuerza suficiente en el país, no tienen el apoyo popular y creen que desde fuera lo van a tener, eso nunca ha sido cierto en México, ni en ningún lugar” Claudia Sheinbaum

AMLO (Especial )

Claudia Sheinbaum no cree que México tenga riesgo de intervención por parte de Estados Unidos

De manera contundente, Claudia Sheinbaum agradeció el reconocimiento que hizo el expresidente AMLO a su persona .

Y dejó en claro que la defensa de la soberanía de México se encuentra por encima de todo.

“La defensa de la soberanía está por encima de todo y siempre voy a agradecer el reconocimiento que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a mi persona” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reconoció que no ha tenido comunicación directa con AMLO y por el momento no hay una llamada prevista entre ambos.

Sobre si cree que sería un buen momento para que AMLO regrese a la política, Claudia Sheinbaum resaltó que esa es decisión del expresidente.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum puntualizó que México se encuentra unido frente a cualquier intervención, por lo que no cree que haya un riesgo en este momento.

“Yo pienso que el pueblo de México está unido frente a cualquier intervención y tampoco está de acuerdo con la intervención en Venezuela, incluso lo dicen las encuestas, entonces no creo que haya riesgo en este momento, no lo considero. Pero él (AMLO) es libre y nosotros, con un reconocimiento muy amplio al presidente López Obrador” Claudia Sheinbaum