En pleno retiro de la política, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reacciona a ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Con frase de Benito Juárez, AMLO le envía un contundente mensaje a Donald Trump y reitera su apoyo a Claudia Sheinbaum.

Esto fue lo que dijo AMLO sobre el ataque de Donald Trump a Venezuela

A través de su cuenta de X, AMLO se pronunció por el ataque del gobierno de Donald Trump a Venezuela y pidió al presidente de Estados Unidos no escuchar el canto de las sirenas.

AMLO regresa de su retiro para hacer llamado a Trump (Captura de pantalla)

En su mensaje, AMLO señaló que no podía quedarse callado ante lo que calificó como un “ prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela ”.

Destacó que la detención de Nicolás Maduro no es otra cosa que un “secuestro”.

AMLO señaló que los grandes líderes no aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuará como una “tiranía mundial”.

AMLO envía un contundente mensaje a Donald Trump tras ataque a Venezuela

AMLO aprovechó la oportunidad para dirigirse a Donald Trump y le pidió no caer en la autocomplacencia.

Le solicitó que no haga caso de los “halcones” pues él tiene la capacidad de actuar con juicio práctico.

AMLO le recordó a Donald Trump que la victoria de hoy puede ser la derrota de mañana, pues la política no es una imposición.

Además, recordó en su mensaje de X la frase de Benito Juárez: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

AMLO destacó que como mexicano también es latinoamericano y reiteró su apoyo a Claudia Sheinbaum.