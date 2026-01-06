El interés por el periodista y escritor polaco Ryszard Kapuscinski despertó por un comentario que realizó Claudia Sheinbaum.

La mandataria, de 63 años de edad, citó a Ryszard Kapuscinski al criticar a un periódico que vinculó a México con las supuestas actividades delictivas de Nicolás Maduro, de 63 años de edad.

¿Quién fue Ryszard Kapuscinski?

Ryszard Kapuscinski fue un escritor y periodista cuyos reportajes tenían detrás una amplia investigación, vivencias propias y testimonios que hacían de sus narraciones algo memorable.

Fue famoso por sus narraciones sobre el continente africano y su forma de dar a conocer acontecimientos histórico-políticos.

Ryszard Kapuscinski (Wikipedia)

¿Qué edad tenía Ryszard Kapuscinski?

Ryszard Kapuscinski nació el Polonia el 4 de marzo de 1932. Murió el 23 de enero de 2007 a los 74 años de edad a causa de un paro cardíaco.

¿Quién es fue la esposa de Ryszard Kapuscinski?

En 1952, Ryszard Kapuscinski se casó con Alicja Mielczarek, quien murió el 7 de marzo de 2022.

¿Qué signo zodiacal era Ryszard Kapuscinski?

Piscis era el signo zodiacal de Ryszard Kapuscinski.

¿Cuántos hijos tiene Ryszard Kapuscinski?

Ryszard Kapuscinski y Alicja Mielczarek tuvieron una hija llamada René Maisner, quien se convirtió en artista.

¿Qué estudió Ryszard Kapuscinski?

Ryszard Kapuscinski estudió Historia en la Universidad de Varsovia.

¿En qué trabajó Ryszard Kapuscinski?

Ryszard Kapuscinski se inició en el periodismo de la mano del Sztandar Mlodych. Colaboró con medios como:

Time

New York Times

La Jornada

Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fungió como maestro en varias universidades así como en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, creada por Gabriel García Márquez.

Entre 1954 y 1981 se unió al Partido Obrero Unificado Polaco, el Partido Comunista de Polonia.

En 1964 a 1981 fue corresponsal de la Agencia de Prensa Polaca (PAP). Tras viajar a viarios países y reportar guerras, golpes de estado y revoluciones, se volvió famoso por su estilo literario.

Escribió libros y ensayos como:

Ébano

Viajes con HeródotoThe Emperor

El imperio

Shah of Shahs

Un día más con vida

Los cínicos no sirven para este oficio

La guerra del fútbol

Lapidaria

Claudia Sheinbaum cita a Ryszard Kapuscinski: “Los cínicos no sirven para este oficio”

Durante su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum externó su molestia con el periódico Reforma, medio que vinculó a México con las supuestas actividades delictivas de Nicolás Maduro.

En su crítica, la Presidenta de México citó a Ryszard Kapuscinski: “los cínicos no sirven para este oficio“. Frase que surge de un ensayo del escritor polaco sobre el buen periodismo.

Claudia Sheinbaum dijo desconocer las intenciones que tiene la columna “Salpica a México denuncia a Maduro”.