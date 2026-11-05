Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, afirmó que el Gobierno federal tiene la facultad de investigar desde donde considere conveniente respecto a las contrataciones cuestionadas en el Instituto Nacional Electoral.

“Que investiguen lo que quieran”, dijo en respuesta a las declaraciones emitidas por Claudia Sheinbum, quien basándose en una investigación realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que el origen de las contrataciones cuestionadas en el organismo no está en Guadalupe Taddei, sino en el Consejo General que encabezó Lorenzo Córdova entre 2014 y 2023.

Periodo en el que se creó una red de empresas fantasmas encabezadas por los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes entre 2015 y 2025 ganaron contratos por más de 2,646 millones de pesos.

“Esta red no nació hace dos años, nació, por lo menos, hace 27 años. Este grupo empresarial, que tuvo contratos por miles de millones de pesos, no surgió con las contrataciones que surgieron recientemente con Guadalupe Taddei”, sentenció. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México.

Lorenzo Córdova defiende su gestión en el INE y señala a Morena de brindar protección y otorgar superpoderes a Guadalupe Taddei

En una entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Lorenzo Córdova -de 54 años- dijo no tener inconveniente en que se revise su gestión en el INE, misma que se auditó año con año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sin embargo, cuestionó que la investigación que instruyó la Presidenta de México, se base en “fuentes abiertas” siendo que la Secretaría de la Función Pública tiene el derecho constitucional a acceder a las cuentas.

Aunado a esto, cuestionó la gestión de Andrés Manuel López Obrador e incluso la de Sheinbaum, quienes tienen la obligación de revisar y denunciar ante autoridades correspondientes la eventuales violaciones al artículo 28 constitucional.

En ese contexto señaló que detrás del monopolio en los contratos del INE está Morena.

“Qué auditen la gestión de Lorenzo Cordova, de Leonardo Valdés, de Ugalde... Nada más que cuidado porque si siguen por esa lógica van a tener que llegar a la gestión de Manuel Bartlett y a ese no se le audita, ¿quién sabe por qué?” Lorenzo Córdova

Córdova reconoce que en los primeros años de su gestión se nombraron a 300 consejeros electorales de los 32 órganos locales, y que uno de ellos fue Guadalupe Taddei, de 63 años.

Pero aclara que una vez que terminó su gestión, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, la rescató, la colocó amañadamente como Consejera Presidenta e incluso Taddie le rentó a la familia del funcionario un edificio donde estuvieron las oficinas del Instituto de Transparencia.

Más tarde, Morena le otorgó poderes para nombrar discrecionalmente a los directores ejecutivos, quienes administran los contratos con los que se licita.