Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), defendió la conservación de su plaza académica en la UNAM, luego de los cuestionamientos de Claudia Sheinbaum.

En entrevista con José Cárdenas, Lorenzo Córdova afirmó que durante el tiempo que ocupó cargos en el INE, solicitó licencias sin goce de sueldo y siguió dando clases en la UNAM de manera honorífica.

Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum y explica por qué conserva su plaza en la UNAM

Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente a Lorenzo Córdova su permanencia como académico de la UNAM. Argumentó que la institución solo te permite tener seis años de licencia, cuando él estuvo en el INE por 11.

Cómo que un privilegio para una persona para regresar su plaza de la UNAM cuando solamente puedes tener licencia por seis años y él estuvo nueve años al frente del instituto, u once años, no sé cuántos. Claudia Sheinbaum, presidente de México

Sheinbaum critica a Lorenzo Córdova por conservar plaza en UNAM (Yazmín Betancourt/sdpnoticias)

Sheinbaum sostuvo que existen disposiciones en la UNAM que limitan el tiempo de licencia para conservar una posición docente y reveló que ella misma renunció a la academia por repeto a la normatividad.

Ante esto, Lorenzo Córdova aseguró que, si bien la disposición de las licencias es por seis años, la interpretación de la norma da pie a que esta se extienda según el periodo que exige la función pública.

Asimismo, Córdova aseguró que durante el tiempo que desempeñó cargos públicos, no recibió ningún tipo de sueldo por parte de la universidad, por lo que las clases que daba en la Facultad de Derecho eran meritorias.

Yo sí ocupé cargos públicos pidiendo una licencia sin goce de sueldo. Es decir, durante los nueve años que fui consejero presidente, incluso antes, había sido para otro cargo consejero del INE, nunca recibí nada de sueldo ni un peso de mi sueldo. Lorenzo Córdova, exconsejero del INE

Respecto a la cifra millonaria que habría recibido como finiquito, Lorenzo Córdova señaló que habría recibido cerca de 1 millón 900 mil pesos y que esta información es un archivo que se puede consultar.