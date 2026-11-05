Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló cómo opera la red de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) ligada a los hermanos Hernández Casillas para material electoral.

Desde la mañanera del 5 de noviembre, la secretaria señaló que, entre 2014 y 2023, 23 de 32 organismos electorales estatales contrataron más de 2 mil millones de pesos en servicios con empresas de:

José Alfredo Hernández Casillas

Raymundo Francisco Hernández Casillas

Asimismo, resaltó cómo se opera desde las diferentes empresas ligadas a los hermanos Hernández Casillas para que se “pierda” el destinatario final de los recursos entregados por el INE a través de diversos contratos.

Así opera la red de contratos del INE con los Hernández Casillas, según investigación

Raquel Buenrostro compartió que, de acuerdo con la investigación realizada con datos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la red de contratos del INE y los hermanos Hernández Casillas, ha operado de la siguiente manera:

Uso de red de empresas fachadas para simular competencia en licitaciones públicas

en licitaciones públicas Vínculos de proveedores con servicios públicos

Obtención de contratos desde empresas sin capacidad operativa , sin infraestructura y sin empleados en nómina

, sin infraestructura y sin empleados en nómina Uso de sujetos vulnerables como prestanombres para ocultar al beneficiario final

para ocultar al beneficiario final Lavado de dinero y uso de empresas factureras

Cabe señalar que se contrataron 2 mil 94 millones de pesos entre 2014 y 2023 desde los Oples a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, como:

Formas Finas y Materiales: 825.6 millones de pesos

Cajas Graf: 751.2 millones de pesos

SERIPLAST de México: 380.5 millones de pesos

Corporativo ZEG: 101.2 millones de pesos

Formas Finas Fernando Fernández: 35.5 millones de pesos

Raquel Buenrostro exhibe operación de la red de los Hernández Casillas con el INE (Captura de pantalla)

Hermanos Hernández Casillas iniciaron su trayectoria en el gobierno federal

La secretaria Raquel Buenrostro recordó que los hermanos Hernández Casillas comenzaron a trabajar para la Secretaría de Gobernación en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, de la mano de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director del Renapo.

Asimismo, señaló que, cuando Juan Carlos Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del CISEN en 1989, incorporó a José Alfredo Hernández Casillas como su secretario general.

Mientras que Raymundo Hernández Casillas se incorpora al área de investigaciones.

Sólo un año antes, en 1988, los hermanos Hernández Casillas constituyeron la empresa Cartonera Plástica, con la que iniciaron los contratos con el INE para material electoral.

En 1992, constituyeron la empresa Formas Finas Fernando Fernández, vinculada a Raymundo Francisco y, en 1999, Cartonera Plásticas inició su colaboración como proveedor electoral en el Estado de México.

Cabe señalar que en 2005 Cartonera Plástica obtuvo un contrato por 6 3.7 millones de pesos para suministrar material electoral con el organismo electoral del Estado de México.

Esto derivó en denuncias de irregularidades y presuntos sobornos que terminó con la renuncia de los 7 consejeros electorales.