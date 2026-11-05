Tras 9 años inactivo, el Ozzfest está de regreso de manera oficial para 2027 y por primera vez llega en concierto a México como una de sus tres sedes.

“Ozzy fue el primero en lanzar su propio festival de metal itineranteY Ozzfest siempre será una parte importante del legado de Ozzy”. Sharon Osbourne

El Ozzfest 2027 tiene como fechas y sedes confirmadas:

10 de julio de 2027 en The National Bowl en Milton Keynes, Inglaterra, Reino Unido

11 de septiembre de 2027 en el Glen Helen Amphitheater en San Bernardino, California, Estados Unidos:

18 de septiembre de 2027 en el Estadio GNP Seguros en la CDMX, México

Ozzfest 2027 en México: fecha, sede y cuándo salen los boletos (Ozzfest 2027 )

¿Cuándo salen los boletos para el Ozzfest 2027 en México?

Los boletos para el Ozzfest 2027 en México ya tiene fecha de venta anticipada, Early Bats, la cual se realizará este viernes 6 de noviembre en punto de las 10:00 de la mañana a través de Ticketmaster.

Asimismo, la venta anticipada de Early Bats contrata con precios especiales para los fans del Ozzfest 2027 en México, sin embargo, los costos no fueron revelados.

¿Qué artistas llegan al Ozzfest 2027 en México?

Por ahora no se han revelado las bandas y artistas que llegarán al cartel de Ozzfest 2027 en México.

Será en los próximos meses cuando Sharon Osbourne y la producción de el anuncio del cartel de Ozzfest 2027.