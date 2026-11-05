Omar García Harfuch compartió que 32 personas relacionadas con Los Gigan fueron detenidas en operaciones simultáneas realizadas en el Estado de México (Edomex).

“Se realizaron 38 operaciones simultáneas en el Estado de México para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, con un saldo de 32 personas detenidas” Omar García Harfuch

De acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante las operaciones se realizó la detención de tres presuntos líderes de grupos delictivos como:

Miky Juárez

El Gigan

El Pollo

Asimismo, resaltó que se realizaron 38 operaciones simultáneas con el apoyo del gobierno del Estado de México para combatir la extorsión y homicidios en el estado.

Harfuch confirma 32 detenidos relacionados con el CJNG

De acuerdo con el secretario Omar García Harfuch, en una serie de acciones realizadas por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizaron 32 detenciones relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y venta ilegal de gas LP.

“Entre los detenidos se encuentran “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, identificados como presuntos líderes de grupos relacionados con extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de gas LP" Omar García Harfuch

Un total de 38 operaciones se realizaron en 3 zonas del Edomex, donde 32 personas fueron detenidas por su vínculo con delitos violentos en el estado, entre ellos, 3 líderes de grupos delictivos, uno de ellos vinculado con el CJNG.

Las operaciones en 3 zonas diferentes del Estado de México lograron:

Operativo en Ecatepec:

Detención de cuatro personas, incluyendo a Miguel “N”, alias “Mickey Juárez” , señalado como líder de un grupo dedicado a la extorsión y delitos contra la salud que utilizaba la fachada de sindicato o grupo de choque.

incluyendo a Miguel “N”, alias , señalado como líder de un grupo dedicado a la que utilizaba la fachada de sindicato o grupo de choque. Operativo en la zona oriente:

Ejecución de 21 cateos dirigidos a la organización delictiva empresa Los Gigan (vinculada al CJNG y liderada por Luis Humberto “N”, alias “El Gigan” .

dirigidos a la organización delictiva empresa (vinculada al CJNG y liderada por Luis Humberto “N”, alias .

Detención de 16 personas , entre las cuales se encontraban dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

, entre las cuales se encontraban de Nezahualcóyotl. Operativo contra el robo y comercio de gas LP:

Realización de 15 cateos en inmuebles relacionados con Luis “N”, alias “El Pollo” , señalado por organizar la extracción, trasvase, almacenamiento y venta ilícita de combustible

en inmuebles relacionados con Luis “N”, alias , señalado por organizar la de combustible

Detención de 12 personas y decomiso de gas LP de procedencia ilícita.

Decomisan gas LP, autos y armas en operativos contra Los Gigan en Edomex

Por otra parte, se informó que, durante los 38 cateos realizados en el Estado de México, se decomisaron armas, autos, y gas LP los grupos delincuenciales.

Se trata de:

11 teléfonos

52 vehículos

22 pipas

20 armas de fuego

Asimismo, se decomisaron 178 mil 780 litros de gas LP, así como narcóticos, sin que se especificara la cantidad, y varios cartuchos útiles.