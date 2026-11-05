Santiago Peña es un financiero y político, que actualmente es el presidente de Paraguay, que podría ser destituido ante la grave crisis financiera por la intervención de Ueno Bank.

Luego de que los diputados en Paraguay iniciaron la sesión para debatir la propuesta de juicio político en contra de Santiago Peña.

Al presidente Santiago Peña se le señala por presunto conflicto de intereses, pues fue accionista de Credicentro, antecesor de Ueno Bank hasta marzo de 2025.

En medio de la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) a Ueno Bank tras constatar que su índice de solvencia cayó por debajo del mínimo legal y que presentaba una grave insuficiencia de capital.

Pero ¿quién es Santiago Peña? Acá te contamos todos los detalles de la biografía del presidente de Paraguay.

¿Quién es Santiago Peña?

El presidente de Uruguay, Santiago Peña nació el 16 de noviembre de 1978 en la capital del país, Asunción, es conocido principalmente por su trabajo como economista y político.

Santiago Peña ocupa el cargo de presidente desde el 15 de agosto de 2023, para el período 2023-2028.

¿Quién es Santiago Peña, presidente de Paraguay? (Paraguay)

¿Qué edad tiene Santiago Peña, presidente de Paraguay?

El presidente de Paraguay, Santiago Peña tiene 47 años de edad.

¿Quién es la esposa de Santiago Peña?

Santiago Peña está casado desde 1997 con la arquitecta, Leticia Ocampos

¿De qué signo zodiacal es Santiago Peña, presidente de Paraguay?

Santiago Peña, presidente de Paraguay pertenece al signo zodiacal de Escorpión.

¿Cuántos hijos tiene Santiago Peña?

Santiago Peña y Leticia Ocampos tiene dos hijos; Gonzalo Peña Ocampos de 28 años y Costanza Peña Ocampos de 20 años.

¿Qué estudió Santiago Peña, presidente de Paraguay?

Santiago Peña, presidente de Paraguay es licenciado en Economía en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

Además de contar con la maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos.

¿Quién es Santiago Peña, presidente de Paraguay? (Paraguay / REUTERS)

¿En qué ha trabajado Santiago Peña?

Santiago Peña tiene un curriculum principalmente con experiencia en las finanzas y el gobierno, pues a lo largo de su carrera ha tenido los siguientes puesto: