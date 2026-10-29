La confrontación política entre Claudia Sheinbaum y Lorenzo Córdova sumó un nuevo episodio luego de que la presidenta cuestionara públicamente la permanencia del exconsejero presidente del INE en su plaza académica de la UNAM.

“Cómo que un privilegio para una persona para regresar su plaza de la UNAM cuando solamente puedes tener licencia por seis años y él estuvo nueve años al frente del instituto, u once años, no sé cuántos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 29 de octubre de 2026, la presidenta de México sostuvo que existen disposiciones en la UNAM que limitan el tiempo de licencia para conservar una posición docente y aseguró que ella misma renunció a su cargo académico por respeto a la normatividad.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum contra Lorenzo Córdova reabren el debate sobre la aplicación de los estatutos universitarios y la congruencia en el servicio público.

Claudia Sheinbaum reclama a Lorenzo Córdova conservar plaza de la UNAM pese a estatutos

La presidenta Claudia Sheinbaum reclamó que Lorenzo Córdova buscara mantener un privilegio que no le correspondía al conservar su plaza en la UNAM pese a a los estatutos de la universidad.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, los estatutos para los docentes señalan que se puede mantener la plaza por un máximo de 6 años de licencia; después de ellos, se debe renunciar.

“Yo fui investigadora principal de la UNAM. Hay un estatuto que dice que sólo puedes tener licencia por seis años y que después de esa licencia tienes que renunciar a tu plaza. Bueno, ese estatuto no lo cumplió Lorenzo Córdova, él regresó a la UNAM” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por ello, ella renunció a su plaza como investigadora principal en respeto a sus estatutos al ser electa como presidenta, pero Lorenzo Córdova no lo hizo.

Recordó que Lorenzo Córdova estuvo 11 años en el INE, de los que 9 fue consejero presidente del instituto; tras su salida, regresó a la UNAM a pesar de haber casi duplicado el tiempo que se permitía mantener la plaza en licencia.

Lorenzo Córdova fue incongruente, asegura Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que, al conservar su plaza, Lorenzo Córdova mostró que fue incongruente, pues mantuvo un privilegio que no correspondía.

“Uno tiene que ser congruente. Ahí se ve otra incongruencia” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, ejemplificó que ella misma pudo haber buscado mantener su plaza como investigadora de la UNAM y pedirle al rector conservar su plaza ante su encargo como presidenta.

Sin embargo, decidió renunciar a esta por congruencia y respeto al estatuto del personal académico.