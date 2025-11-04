El diputado independiente Carlos Bautista Tafolla, alertó que se tiene información de una presunta lista de amenazas de muerte en Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo.

Según el diputado local, la lista de amenazados tiene los nombres de los miembros del Movimiento del Sombrero, que presidía el alcalde de Uruapan, Michoacán.

“Yo encabezo la lista”, señala diputado del movimiento del Sombrero, tras asesinato de Carlos Manzo

De acuerdo con Carlos Bautista, luego del asesinato de Carlos Manzo, comenzó a circular una supueta lista con los nombre de sus compañeros del Movimiento del Sombrero.

Asimismo, el diputado independiente resaltó que él “encabeza la lista” que circula con amenazas de muerte; tanto para él como para otros compañeros de movimiento como:

Victor Saladitas

Esteban constantino

“Los decidimos entrar a este movimiento sabemos que estamos expuestos. Ahorita anda circulando una lista, que encabezo yo por cierto, entre los próximos que seguimos supuestamente de amenazas, pero queremos un México mejor y es un movimiento que nació para eso” Diputado independeinte, Carlos Bautista Tafolla

Asimismo, señaló que todos los miembros del movimiento de Carlos Manzo son conscientes de que su vida corre peligro; sin embargo, se mantendrán en la lucha por un “México mejor”.

Diputado independiente reclama apoyo en seguridad hasta después de la muerte de Carlos Manzo

Por otra parte, el diputado independiente reclamó que el gobierno federal les comenzara a brindar apoyo en seguridad para el municipio, sólo después del homicidio de Carlos Manzo.

si bien el gobierno federal informó que el alcalde de Uruapan contaba con 14 escoltas, el diputado Bautista señaló que el verdadero apoyo lo están recibiendo hasta ahora.