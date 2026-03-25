En plena votación del Plan B, la senadora por el Partido del Trabajo, Yeidckol Polevnsky, solicitó licencia en el Senado, lo que significa que no estará presente en la sesión ordinaria del 25 de marzo de 2026.

“Solicito se me conceda licencia para separarme del cargo como Senadora de la República a partir del día de hoy, 25 de los corrientes, y reincorporándome el próximo viernes 27 de marzo del año en curso” Solicitud de licencia de Yeidckol Polevnsky

Senadores piden licencia (Especial)

Licencia de Yeidckol Polevnsky coincide con el rechazo del PT a acompañar el Plan B

En su solicitud de licencia, la senadora Yeidckol Polevnsky pidió ausentarse en la fecha de votación del Plan B, desde el miércoles 25 de marzo al viernes 27, día en el que retomará su puesto en la Cámara de Senadores.

Yeidckol Polevnsky también pidió que se considere la incorporación de Dennise Ortiz Pérez a partir de la licencia concedida por la asamblea, según consta en la Gaceta Legislativa del Senado.

“No omito mencionar que se solicita considerar la incorporación de la senadora Dennise Ortiz Pérez, derivado de la licencia otorgada por esta Honorable Asamblea” Solicitud de licencia de Yeidckol Polevnsky

La solicitud de Yeidckol Polevnsky ocurre luego de que su partido decidiera no asistir a la votación del martes en las comisiones del Senado para aprobar el dictamen del Plan B de reforma electoral.

Aunque forman parte de la alianza de la 4T, los legisladores del Partido del Trabajo no respaldaron a Morena ni al Partido Verde, pues dijeron no estar de acuerdo con que la revocación del mandato coincida con las elecciones 2027.

Es de recordar que en la votación oficial de marzo de 2026, el Partido del Trabajo y el Partido Verde votaron contra la iniciativa original e impidieron que la reforma electoral alcanzara la mayoría calificada.