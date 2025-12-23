El diputado de Morena, Ricardo Monreal, habló sobre las elecciones 2027 y señaló a tres posibles candidatos para la gubernatura de Quintana Roo, cuya competencia está muy cerrada:

Ana Patricia Peralta, alcaldesa de Benito Juárez

Eugenio Segura Vázquez, senador

Rafael Marín Mollinedo, director general de Aduanas

Quintana Roo es uno de los 17 estados que tendrán elecciones en 2027; sin embargo, y acorde con la dirigente nacional de Morena, habrá encuestas para decidir al candidato para la gubernatura.

En conferencia con medios, Ricardo Monreal habló sobre las elecciones 2027, en las que instó a Morena a establecer reglas claras de participación en especial ante competencias cerradas, como sería el caso de Quintana Roo.

Acorde con Ricardo Monreal, los perfiles que apuntan para la gubernatura de Quintana Roo, son muy fuertes:

Por lo que habría problemas serios que podrían complicar el proceso interno de Morena y la candidatura, aunque Ricardo Monreal descartó rupturas dentro del partido.

Ya que, aseguró, se va a anteponer la unidad de Morena por sobre ambiciones personales.

Ricardo Monreal asegura que elecciones 2027 serán un desafío para Morena

Ricardo Monreal afirmó que las elecciones de 2027 serán un desafío interno para seleccionar a un candidato, lo que derivaría en tensiones en algunos estados específicos, que incluiría a su natal Zacatecas.

Añadió a su vez que Morena debido a su fuerza atrae a las personas, incluso a militantes de otros partidos, lo que deriva en complicar el proceso interno para las elecciones de 2027.

Por lo mismo, en este punto Ricardo Monreal pidió que Morena debe tener reglas claras para evitar conflictos como en Quintana Roo y San Luis Potosí, cuya competencia interna también es fuerte.