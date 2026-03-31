Gustavo Ayón, exbasquetbolista profesional y actual presidente municipal de Compostela, será la apuesta de Movimiento Ciudadano para las elecciones 2027 en Nayarit.

“Esta invitación a un mexicano que nos hace sentir orgullosos es para nosotros importante, porque Movimiento Ciudadano, para mantener su esencia, siempre ha dicho que esto no se va a solucionar con puros perfiles que emergen de la propia clase política” Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

El dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, confirmó la invitación al exjugador de la NBA, destacando que su perfil representa una alternativa fuera de la clase política tradicional.

Ayón renunció a su militancia en Morena meses atrás, argumentando falta de congruencia en ese partido, y aseguró que su incorporación a MC responde a sus valores y compromiso social.

Jorge Álvarez Máynez destapa a Gustavo Ayón como la apuesta de Movimiento Ciudadano por Nayarit

Al presentar la campaña México cree en México’ Jorge Álvarez Máynez destapó al alcalde de Compostela y ex jugador de la NBA, Gustavo Ayón, como la apuesta de Movimiento Ciudadano por Nayarit.

En el acto, el líder nacional de Movimiento Ciudadano resaltó que el exbasquetbolista profesional es una figura que motiva el orgullo nacional y su perfil es el adecuado para el partido.

Lo anterior debido a que resaltó que el instituto político está convencido de que la solución a los problemas del país no la tienen los perfiles que “emergen de la propia clase política”.

““Nosotros no exigimos la afiliación partidista, no exigimos que la gente deje de ser ciudadana para utilizar este vehículo” Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

Además, resaltó que la invitación para Gustavo Ayón rumbo a las elecciones 2027 por el gobierno de Nayarit, no implica que exseleccionado nacional deba afiliarse a Movimiento Ciudadano.

En especial porque destacó que lo que se busca es que Gustavo Ayón encabece el esfuerzo del partido en sus objetivos de concretar un “verdadero cambio, de verdadera alternativa” para Nayarit.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del MC. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais / Andrea Murcia Monsivais)

Gustavo Ayón renunció a Morena y será abanderado de Movimiento Ciudadano por Nayarit

Por su parte, Gustavo Ayón recordó que hace un par de meses renunció a su militancia en Morena, por lo que puede aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para buscar la gubernatura de Nayarit.

Pese a que agradeció a Regeneración Nacional por darle la oportunidad de ser parte de la vida pública, Gustavo Ayón advirtió que abandonó las filas del partido porque no le gustaron sus formas.

“No me gustó esa forma y hoy en día me separo muy agradecido por la oportunidad que me dieron de incursionar en el tema público, pero hoy yo tomo una decisión con mucha firmeza” Gustavo Ayón, exbasquetbolista profesional y actual presidente municipal de Compostela

De la misma forma, resaltó que al sumarse al proyecto emecista, podrá seguir apegado a sus valores que dijo, se encaminan a hacer el bien de forma constante para todo el entorno social.

Cuestionado sobre lo que rechazó en Morena, dijo que hay una evidente “falta de congruencia de lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen”, hecho que dijo, no comparte en ningún sentido.