El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) se sumaron al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para defender a mexicanos en Estados Unidos.

Desde la Cámara de Senadores, Claudia Anaya, del PRI, apoyó la presentación de demandas por la muerte de 17 mexicanos durante operativos de ICE o bajo custodia, aunque criticó la falta de diálogo con la posición.

Por su parte, Alejandra Barrales, de la bancada del MC, anunció que respaldaría el llamado de Sheinbaum para proteger migrantes, pero solicitó la formación de un grupo de trabajo para que el tema no quede en un gesto simbólico.

Lorenzo Salgado, migrante mexicano asesinado por el ICE (X/@HCP4__Briones)

PRI y MC se unen a la denuncia por mexicanos muertos tras operativos del ICE

Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum llamó a los partidos políticos a cerrar filas para denunciar los recientes casos de violencia a migrantes mexicanos ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En redes sociales, el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, respaldó el llamado para defender a las y los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos.

“México debe actuar con contundencia en la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos dentro y fuera de nuestro territorio”. Jorge Álvarez Máynez, dirigente de MC

Álvarez Máynez comentó que el gobierno estadounidense ha actuado con excesos hacia migrantes, por lo que afirmó que respaldarán la exigencia presidencial para llegar hasta las últimas consecuencias.

Por su parte, la secretaría general del PRI, Carolina Viggiano, aseguró que su partido repudia las acciones violentas de ICE porque son violatorias de los derechos humanos y “son cuestiones que no podemos permitir”.

Detención por parte de agentes del ICE (Kerem YUCEL / AFP / AFP)

PAN se suma a llamado de Sheinbaum a favor de mexicanos en Estados Unidos

En entrevista con medios, el dirigente del PAN, Jorge Romero, manifestó su solidaridad con los mexicanos víctimas de abusos en Estados Unidos, en especial con los casi 20 muertos bajo custodia o en operativos migratorios.

Sin embargo, describió el llamado presidencial a la unidad como “incongruente” e “inconsistente”, pues asegura que no ha habido diálogo con la oposición.

A su vez, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, anunció que solicitará a la Comisión Permanente un pronunciamiento para exigir respeto irrestricto a derechos migrantes en Estados Unidos.