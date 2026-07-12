John Whitmire, alcalde Houston, acusó a al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de ocultar pruebas e información clave del asesinato del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y prometió una investigación independiente.

Así lo dijo tras ofrecer la colaboración del Departamento de Policía de Houston, oferta a la que no tuvo respuesta.

De la misma manera, el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, afirmó que las autoridades judiciales no han tenido acceso a pruebas que son importantes para el caso, como las relacionadas a la camioneta en la que viajaba Lorenzo Salgado con tres personas más.

Amigos y familia de Lorenzo Salgado anuncian más manifestaciones ante irregularidades

Ante la serie de irregularidades, familiares, amigos y ciudadanos han exigido justicia por la muerte de Lorenzo Salgado, migrante mexicano de 52 años de edad.

Además, anunciaron más protestas en Houston y en otras ciudades de Estados Unidos.

Al tema se ha unido la legisladora Sylvia García, quien representa a Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y quien ha cuestionado que no se tomen en cuenta las declaraciones de acompañantes, que contradicen la versión de que Lorenzo Salgado buscaba atropellar a los agentes.

Abogado de familia de Lorenzo Salgado acusa que ICE miente

Domingo García, abogado de la familia de Lorenzo Salgado, dijo que ICE miente al haber informado que no tenían cámaras corporales y que el migrante los intentó atropellar.

El abogado ha dicho abiertamente que ICE ha intentado encubrir el hecho que consideró un “crimen” y que videos revelan que sí portaban cámaras corporales.