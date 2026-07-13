Roberto Velasco notificó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sobre las denuncias que se presentarán el lunes 13 de julio de 2026 ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos en operativos del ICE.

“Se comunicó el canciller Roberto Velasco con el embajador previo a esta presentación… le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Se mostró muy perceptivo de nuestra preocupación de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en centros de detención y también tres mexicanos que han fallecido en operativos del ICE…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que estas acciones no afectan la relación bilateral, pero sí buscan defender los derechos humanos de los connacionales.

Además, la presidenta de México pidió a partidos y sociedad exigir la preservación de la vida de los mexicanos.

Sheinbaum puntualiza que denuncias no afectan relación bilateral con Estados Unidos

Claudia Sheinbaum dijo que las denuncias que se van a presentar por Roberto Velasco y la SRE no afectan la relación bilateral con Estados Unidos pero tampoco se puede pensar en callar ante presuntas violaciones a los derechos humanos.

El anuncio de las denuncias se dio luego de reconocer que las cartas diplomáticas en protesta por las muertes de mexicanos a manos de autoridades estadounidense no han funcionado.

“Tenemos que levantar la voz cuando haya violación a los derechos humanos de nuestros connacionales sin importar posición política o económica” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum pide a la sociedad y partidos exigir la preservación de la vida de mexicanos en Estados Unidos

Claudia Sheinbaum pidió que partidos y el Congreso se pronuncien al respecto para pedir informes de los mexicanos en detención y exigir que se respeten sus derechos humanos, así como que se preserve su vida.

Dijo que la sociedad, no solo el gobierno, debe demandar la preservación de la vida de los mexicanos en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos.

Sheinbaum recordó la muerte más reciente que fue la de Lorenzo Salgado, ha generasdo manifestaciones de las propias autoridades de Houston, Texas.