Un hombre mexicano murió durante operativo del ICE en Houston, Texas, realizado el martes 7 de julio.

De acuerdo con los primeros informes, el agente del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE) asesinó a tiros al hombre identificado como Lorenzo Salgado Araujo, quien murió en el hospital minutos después del ataque.

Los hechos se registraron cerca de las 6:50 a.m., cuando agentes del ICE realizaban un operativo en Houston y trataron de arrestar a Lorenzo Salgado Araujo, quien supuestamente se habría negado a la detención.

ICE asesina a migrante mexicano durante operativo en Houston

Un comunicado de ICE menciona que Lorenzo Salgado Araujo supuestamente arrolló a uno de los agentes, quien respondió a tiros contra el mexicano.

“El 7 de julio de 2026, aproximadamente a las 6:50 a.m. agentes del ICE intentaron detener un vehículo como parte de una operación policial dirigida a arrestar a un inmigrante indocumentado de México” Comunicado del ICE

Muere mexicano durante operativo de ICE (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Lorenzo Salgado Araujo fue trasladado a un hospital donde murió momentos después del ataque.

El FBI se involucró en la investigación del caso, pero aclaró que solo va a indagar la supuesta agresión al agente del ICE.

La institución prometió un informe conforme vaya avanzando la investigación por la supuesta agresión al agente del ICE, del cual no se ha revelado su identidad.

Mientras tanto, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigará el tiroteo.

Jesús Molina, otro mexicano que murió tras ser detenido por ICE

Jesús Molina Vaya murió dentro de un centro detención del ICE en Stewart, Georgia, el pasado 7 mayo de 2026.

El ICE aseguró que el hombre padecía hipertensión y colesterol alto, además de ideas suicidas.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheibaum solicitó a las autoridades estadounidense que aclararan la muerte de Jesús Molina.