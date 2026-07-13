Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) denunciará las muertes de mexicanos en Estados Unidos y las violaciones a sus derechos humanos este lunes 13 de julio.

“El día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las Fiscalías estatales por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue prácticamente ultimado. Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de Estados Unidos lo está haciendo. Se comunicó el canciller Roberto Velasco con el embajador previo a esta presentación…” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo al contabilizarse 17 mexicanos muertos a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el más reciente el de Lorenzo Salgado en Houston.

Claudia Sheinbaum especificó en su conferencia mañanera de este 13 de julio que estas denuncias se van a poner ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante las Fiscalías de cada uno de los estados donde se han registrado.

Roberto Velasco avisó a Ron Johnson sobre denuncia por muerte de 17 mexicanos a manos de ICE

Claudia Shienbaum dijo que Roberto Velasco, titular de la SRE, avisó sobre la denuncia al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Afirmó que el embajador Ronald Johnson se mostró receptivo ante las inquietudes de México sobre presuntas violaciones a derechos humanos de los connacionales.

Ante ello, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a todos los partidos políticos y a toda la sociedad a ser solidarios con los mexicanos muertos en Estados Unidos y a la Comisión Permanente le planteó presentar una solicitud de información además de pronunciarse para rechazar la violación de derechos humanos.

Sheinbaum aclara que denuncia por mexicanos muertos no afecta relación con Estados Unidos

Claudia Sheinbaum dijo que esta denuncia no cambia la relación entre México y Estados Unidos y se que trata de acciones de defensa de connacionales.

Dijo que no se puede quedar solo en cartas pues que reconoció que estas “no han dado resultados”.

Sheinbaum insistió en que no se quiere afectar la relación binacional pero tampoco se trata de ser omisos pues no se debe pensar en quedarse en silencio justificando que se va a afectar la relación con Estados Unidos.

La presidenta recordó que el homicidio de Lorenzo Salgado ha generado indignación incluso de las autoridades locales de Houston.