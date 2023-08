¿Quién es Noemí Luna? Tras la renuncia de Santiago Creel para buscar la candidatura presidencial de Va por México rumbo a 2024, la diputada será la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Santiago Creel hizo oficial su salida de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 14 de agosto de 2023. El aspirante presidencial de Va por México explicó porque decidió renunciar a su cargo.

“Las condiciones ya no me permiten dedicarle el tiempo que requiere la Cámara de Diputados. Estoy entrando a una fase en la contienda por la candidatura presidencial que requiere todo mi tiempo”

Cuatro aspirantes de Va por México avanzaron a la segunda ronda del proceso que definirá candidato presidencial:

El ‘Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México’ (o candidato de Va por México) rumbo a las elecciones 2024, deberá cumplir con 3 etapas de un proceso interno que culminarán el 3 de septiembre de 2023.

En ese contexto, Noemí Luna sustituirá a Santiago Creel en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien se dedicará de lleno a sus aspiraciones presidencial al interior de la coalición Va por México.

Noemí Luna estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Tolosa de Zacatecas, además, la diputada del PAN docente en Derecho Constitucional y Mercadotecnia Política.

Algunos de los cargos que ha ejercido Noemí Luna fueron como:

La nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados fue candidata a diputada federal en 2015 y Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Puebla entre los años 2017 y 2021.

Santiago Creel le deseó éxito a la diputada Noemí Luna como nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; “estoy seguro de que lo hará honrando a la Cámara de Diputados...”, dijo el aspirante presidencial.

Por otro lado, el diputado del PAN se dijo contento de continuar en el proceso interno del Frente Amplio por México:

“Estoy muy contento de poder cerrar este ciclo, y lo he cerrado cuando he considerado que las condiciones ya no me permiten dedicarle el tiempo que requiere la Cámara de Diputados, estoy entrando a una fase del proceso interno del Frente Amplio por México que va a requerir de todo mi tiempo”

Santiago Creel