La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, hizo un llamado a los partidos aliados para votar a favor de la reforma electoral, pues esto les permitiría "legitimarse ante el pueblo".

“Se van a legitimar los partidos que la aprueben, sin lugar a dudas. Porque la gente está viendo, la gente está muy consciente” Luisa Alcalde, dirigente de Morena

En entrevista para Radio Fórmula, la dirigente recordó que el contenido de la reforma electoral está basado en peticiones que el propio pueblo mexicano había demandado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre ese argumento, Luisa Alcalde llamó a cerrar filas para aprobar la reforma electoral en medio de la resistencia que han mostrado los partidos aliados, en especial senadores del Partido Verde.

PT y Partido Verde rompieron diálogo con Morena por la reforma electoral (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Luisa Alcalde llama a PT y PVEM a votar a favor de la reforma electoral

Cuestionada por la unidad de los partidos aliados, Luisa Alcalde hizo un llamado al Partido Verde y del Trabajo a que, una vez aclaradas sus dudas, se unan a la reforma electoral para que sea aprobada por mayoría calificada en el Congreso.

En opinión de la dirigente, los partidos que se unan a su aprobación se legitimarán ante el pueblo, pues la gente es quien ha demandado puntos clave de la reforma, tales como:

Eliminación de plurinominales

Fiscalización de los recursos

Disminución de recursos al INE y partidos

Los comentarios de Luisa Alcalde se dan luego de que Arturo Escobar, coordinador nacional del Partido Verde, dijera que no votará por la reforma electoral porque “no apoyará el educir dinero al INE”.

Luisa Alcalde defiende recortes al INE y eliminación de plurinominales

En la misma entrevista, Luisa Alcalde dijo que la propuesta no busca reducir el número de diputaciones ni garantizar la sobrerrepresentación de Morena, sino orillar a los legisladores a someterse al proceso electoral.

“No habrá ningún legislador que no se haya asoleado o pedir el voto popular. No habrá más Lilly Téllez ni ningún Alito Moreno” Claudia Sheinbaum

En opinión de Luisa Alcalde, resulta inaceptable que México sea uno de los países más costosos para realizar elecciones, tanto por los recursos dados al INE como a los partidos políticos.