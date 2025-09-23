El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia formal ante el FBI y la DEA contra Adán Augusto López, coordinador de senadores de Morena.

A través de redes sociales, Alejandro Moreno compartió parte de la denuncia entregada a las agencias de Estados Unidos.

“Denunciamos ante el FBI y la DEA, al Coordinador de los Senadores de Morena, por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

El PRI acusa al senador de Morena de sostener presuntos vínculos con el crimen organizado, además de señalarlo por su participación en actividades como:

huachicol

contrabando

lavado de dinero

Alejandro Moreno: Denuncia en Estados Unidos busca evidenciar la gravedad del narcotráfico en México

Alejandro Moreno presentó una denuncia ante autoridades de Estados Unidos, incluyendo DEA y FBI, por presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el crimen organizado.

El presidente del PRI destacó en la Cámara de Senadores que la información recabada por estas instancias es amplia y de años anteriores, y será analizada bajo los mecanismos jurídicos estadounidenses.

La denuncia busca evidenciar la gravedad del narcotráfico en México, incluyendo el tráfico de fentanilo y lavado de dinero, y su impacto en la seguridad hemisférica y regional.

El dirigente del PRI subrayó que, además de la denuncia en Estados Unidos, ya se presentaron acciones legales ante la Fiscalía General de la República.

Alejandro Moreno afirmó que estas actividades de crimen organizado en México afectan a ambos países y ponen en riesgo acuerdos como el tratado comercial México-Estados Unidos.

En se sentido, la estrategia del PRI busca garantizar que los responsables no queden impunes y que la justicia actúe conforme a la ley.

Finalmente, Alejandro Moreno criticó a Morena por minimizar la denuncia y reiteró su compromiso con la transparencia y la justicia.

“Seguiremos fortaleciendo nuestras giras, reuniones y acciones para que se investigue y no queden impunes en México” Alejandro Moreno

Con esta denuncia, el PRI y Alejandro Moreno buscan posicionarse como líderes en la lucha contra el crimen organizado en México, destacando la coordinación con DEA y FBI para proteger la legalidad y la seguridad nacional.

Adán Augusto López, señalado por el PRI ante agencias de Estados Unidos por presuntos lazos criminales

La denuncia del PRI contra Adán Augusto López está dirigida a cuatro instituciones de Estados Unidos:

Departamento de Justicia Departamento del Tesoro FBI (Agencia Federal de Investigaciones) DEA (Administración de Control de Drogas)

La introducción del documento de denuncia contra Adán Augusto López señala que estaría implicado en una cadena de delitos relacionados con el robo de combustible y venta de gasolina ilegal.

“Le escribo para brindarle información sobre posibles actividades delictivas que involucran a ciudadanos mexicanos con vínculos significativos con el gobierno mexicano, quienes parecen estar involucrados en una organización criminal y realizan diversas actividades delictivas, como un plan para robar petróleo crudo en México, transportarlo a Estados Unidos para su procesamiento y luego importar el producto refinado de regreso a México. Este plan parece violar varias leyes federales de Estados Unidos” Denuncia del PRI contra Adán Augusto López en Estados Unidos

Adán Augusto López bajo investigación internacional tras denuncia del PRI (Cortesía)

Escala a denuncia señalamientos de Alejandro Moreno contra Adán Augusto López

Previo a que el PRI presentara esta denuncia, Alejandro Moreno, arremetió contra Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, tras las recientes detenciones relacionadas con el robo de combustible en Tabasco.

Alejandro Moreno acusó a López de tener vínculos con el grupo criminal conocido como “La Barredora” y lo calificó de “narcosenador”, exigiendo su renuncia y afirmando que su permanencia en el Senado “denigra” a la institución.

Estas declaraciones se producen luego de la detención de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad en Tabasco durante la gestión de López, señalado como líder del grupo criminal y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

En sus críticas, Alejandro Moreno también llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a no proteger a los “narcopolíticos” de Morena y aseguró que su partido continuará denunciando estos hechos a nivel nacional e internacional.