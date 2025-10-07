Alito Moreno, senador y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respondió al comentario de Adela Micha al decir que es un traidor a la patria por denunciar a Morena en Estados Unidos.

Alito Moreno estuvo en entrevista en La Saga, donde respondió a diversos asuntos en vivo a Adela Micha.

El priísta le dijo que esa narrativa de traidor a la patria es del gobierno y quien realmente es traidor a la patria es Morena por su pacto con el crimen organizado.

“Pues tú traicionando a la patria yendo a Estados Unidos a presentar denuncia” Alejandro Moreno. PRI

A lo que Alito Moreno dijo que “esa es la narrativa del gobierno, Adela, ellos que pactaron con el crimen organizado…” y puso el ejemplo de Sinaloa donde hay más de dos mil homicidios, desaparecidos y quebrado mas de mil empresas.

“A mi me pueden decir todo del PRI… en la parte que nos toca... pero hay algo que no nos pueden decir a los priístas... no somos perfectos pero damos resultados... sabemos gobernar”, insistió como lo ha dicho en ocasiones pasadas.

Negó que vaya a hablar mal de México en el exterior sino que se trata de denunciar con testimonios y documentos y lo ha hecho ante la DEA y FBI.

También dijo que ha denunciado en México a:

Andrés Manuel López Obrador

Adán Augusto López Hernández

Andrés Manuel López Beltrán

Gobernadores

Adela Micha recuerda a Alejandro moreno que le PRI ya es un partido “chiquito” ante Morena

Adela Micha también cuestionó si el PRI, como partido pequeño, podría combatir a Morena, a lo que Alito Moreno dijo que no hay adversario pequeño.

“No hay enemigo pequeño o adversario pequeño, lo mismo decía Goliat y lo mismo decía Sansón... la soberbia es el pecado favorito del diablo y eso es lo que tiene Morena” Alejandro Moreno. PRI

Alito Moreno pidió a los mexicanos enfrentar a Morena debido a que dijo están destruyendo el país y cada vez es una realidad lo que pasó en Venezuela.

Alejandro Moreno criticaron que se hayan celebrado 7 años de “transformación”

Alito Moreno dijo que se debe hablar de manera directa y clara y que en el discurso del el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no se habló de manera directa de huachicol fiscal, aunque hubo mensajes.

Lo calificó del mayor “atraco a la nación” por le cual faltan nombres y denuncias claras.

Tampoco dejo de lado el hecho de que hayan relegado a Adán Augusto López Hernández al “corralito” debido a sus escándalos de transferencias millonarias y vínculos con Hernán Bermúdez Requena.

De la misma manera critico a Morena que no haya celebrado el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum sino siete años de “transformación”.

Ello señaló es una señal de que nunca van a actuar contra los morenistas que tengan vínculos con con el crimen organizado.