Adán Augusto López, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Senadores, insistió en aseverar que está dispuesto a declarar ante la FGR si se le solicita.

Así lo sentenció el senador al ser cuestionado este 24 de septiembre sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, su ex secretario de Seguridad en Tabasco y líder fundador de “La Barredora”.

Ante medios de comunicación, Adán Augusto López sostuvo que se mantiene a la espera de lo que ocurra en el proceso judicial y si se le solicita, afirmó que está dispuesto a declarar ante la FGR.

Adán Augusto López insiste en que declararía ante la FGR si se le solicita

El senador se la bancada de Morena, Adán Augusto López, retiró que está completamente dispuesto a declarar por el caso de su ex colaborador, Hernán Bermúdez Requena.

Abordado por medios de comunicación, Adán Augusto López expuso que está a la expectativa del desarrollo del proceso judicial, y sentenció que si la FGR le pide declarar, no tiene problema en hacerlo.

Cuestionado sobre lo que podría ocurrir a futuro, dijo estar tranquilo, pues sentenció que más allá de contar con algún respaldo político, aseguró que tiene el respaldo de la ciudadanía.

Incluso, el legislador federal consideró que son “millones de mexicanos” que forman parte del movimiento de la llamada Cuarta Transformación, los que lo apoyan en el caso.

No obstante, el ex gobernador del estado de Tabasco y ex secretario de Gobernación, rechazó contestar si cuenta con el respaldo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Adán Augusto López niega que existan acusaciones en su contra por caso de Hernán Bermúdez Requena

Al asegurar que si se le requiere, acudirá a declarar ante la FGR por el caso de Hernán Bermúdez Requena, Adán Augusto López resaltó que no hay ninguna certeza sobre dicho proceso judicial.

Lo anterior debido a que se le cuestionó sobre las supuestas acusaciones que pesan en su contra por el caso de quien fue su secretario de Seguridad en el estado de Tabasco.

Ante ello, Adán Augusto López sostuvo que de momento los expedientes del proceso judicial que está en pleno desarrollo, no son de conocimiento público y a nadie le consta qué es lo que dicen.

Sobre dicho punto, recordó que por ley, las fiscalías deben guardar secrecía de las carpetas de investigación que forman parte del caso del líder fundador del grupo criminal de “La Barredora”.

En ese sentido, el senador de Morena concluyó que ante los señalamientos que se le han hecho por tener posibles vínculos con los actos criminales, se tratan de completas mentiras.