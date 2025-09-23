Adán Augusto López, senador de Morena, estalló contra un reportero que aseguró que hay “señalamientos directos” en su contra en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

El senador acusó a este reportero de “mentiroso” y dijo que la investigación de la FGR, refiriéndose al caso de Hernán Bermúdez Requena, tiene testigos protegidos y que nadie sabe lo que han declarado.

Cabe mencionar que Hernán Bermúdez Requena, señalado como supuesto líder de La Barredora, fue secretario de Seguridad cuando Adán Augusto López fue gobernador del estado de Tabasco.

Adán Augusto López afirma que no sospechó de Hernán Bermúdez Requena (Michelle Rojas / sdpnoticias.com)

Adán Augusto López se lanza contra reportero por investigación de la FGR

Un reportero cuestionó al senador Adán Augusto López sobre los señalamientos que se han hecho sobre su presunta relación con el crimen organizado, específicamente con Hernán Bermúdez Requena.

Adán Augusto López desmintió esto y dijo que no hay ninguna acusación en su contra, sin embargo, el reportero insistió y fijo que en la investigación de la FGR hay testigos que lo han señalado directamente.

El senador Adán Augusto López llamó mentiroso al reportero argumentando que las fiscalías están obligadas a guardar la secrecía de la investigación, por lo que nadie sabe qué han dicho los testigos protegidos.

“Es un rumor que ustedes lo difunden. No sea mentiroso, se lo digo con todo respeto. Las fiscalías están obligadas a guardar la secrecía de la investigación, entonces ni usted, ni yo, ni ninguno de los aquí presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido, por eso le digo que miente”. Adán Augusto López, senador de Morena