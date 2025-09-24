Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, respondió a las acusaciones que el senador Alejandro “Alito” Moreno lanzó contra Andrés Manuel Lopéz Obrador (AMLO); los detalles.
Alito Moreno afirmó que la infiltración del crimen organizado en el gobierno se dio desde “los más altos niveles del poder” y mostró un mapa de corrupción, que encabeza el ex presidente.
Esto dijo Luisa Alcalde sobre las acusaciones de Alito Moreno contra AMLO
El senador Alito Moreno señaló que AMLO sería la cabeza de una red de “narcopolíticos “ y lo llamó “el gran encubridor de criminales y terroristas”, pero Luisa Alcalde salió en su defensa.
A través de redes sociales, Luisa Alcalde dijo “el león cree que todos son de su condición”, pues sería increíble que Alito Moreno acuse a AMLO de corrupción cuando es “uno de los políticos más corruptos”.
Luisa Alcalde dijo que por más “ocurrencias y mentiras que propaguen”, la gente sabe que AMLO transformó a México y aseguró que “su legado vive y vivirá en el corazón del pueblo”.
“El león cree que todos son de su condición. Increíble que uno de los políticos más corruptos y desprestigiados del país venga con esta cantaleta. Desesperado y consumido por su ambición, el dirigente del PRIA, Alito Moreno, es incapaz de reconocer la realidad. Por más inventos, ocurrencias y mentiras que propaguen, la gente sabe que el Presidente AMLO fue quien transformó para bien la historia de este país. Por eso su legado vive y vivirá en el corazón del pueblo de México”.Luisa Alcalde en X