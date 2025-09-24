Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, respondió a las acusaciones que el senador Alejandro “Alito” Moreno lanzó contra Andrés Manuel Lopéz Obrador (AMLO); los detalles.

Alito Moreno afirmó que la infiltración del crimen organizado en el gobierno se dio desde “los más altos niveles del poder” y mostró un mapa de corrupción, que encabeza el ex presidente.

Alito Moreno sobre AMLO (Redes sociales )

Esto dijo Luisa Alcalde sobre las acusaciones de Alito Moreno contra AMLO

El senador Alito Moreno señaló que AMLO sería la cabeza de una red de “narcopolíticos “ y lo llamó “el gran encubridor de criminales y terroristas”, pero Luisa Alcalde salió en su defensa.

A través de redes sociales, Luisa Alcalde dijo “el león cree que todos son de su condición”, pues sería increíble que Alito Moreno acuse a AMLO de corrupción cuando es “uno de los políticos más corruptos”.

Luisa Alcalde dijo que por más “ocurrencias y mentiras que propaguen”, la gente sabe que AMLO transformó a México y aseguró que “su legado vive y vivirá en el corazón del pueblo”.

“El león cree que todos son de su condición. Increíble que uno de los políticos más corruptos y desprestigiados del país venga con esta cantaleta. Desesperado y consumido por su ambición, el dirigente del PRIA, Alito Moreno, es incapaz de reconocer la realidad. Por más inventos, ocurrencias y mentiras que propaguen, la gente sabe que el Presidente AMLO fue quien transformó para bien la historia de este país. Por eso su legado vive y vivirá en el corazón del pueblo de México”. Luisa Alcalde en X