El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, Ignacio Mier, salió en defensa de su compañero, Adán Augusto López por los señalamientos del caso Hernán Bermúdez.

Lo anterior debido a que desde la misma sede de la Cámara de Senadores, Ignacio Mier fue cuestionado sobre lo que está pasando y podría pasar con el coordinador de la bancada morenista.

Ante ello, el legislador federal defendió a Adán Augusto López y al aseverar que todo es parte de una campaña, minimizó los señalamientos que le han lanzado por el caso Hernán Bermúdez.

Ignacio Mier (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Ignacio Mier defiende a Adán Augusto López ante señalamientos por caso Hernán Bermúdez

Ante los señalamientos que se han lanzado contra Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez Requena, el senador de Morena, Ignacio Mier, salió en su defensa y minimizó las acusaciones.

Así ocurrió debido a que el vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Senadores, aseveró que todo es parte de una campaña en contra de Adán Augusto López.

En ese sentido, Ignacio Mier descartó que la supuesta andanada mediática que afirma, se ha lanzado en contra del coordinador de la bancada Morenista, genere algún tipo de inquietud o temor en el partido.

Por ello, el legislador federal resaltó que van a enfrentar la campaña, pues afirmó que en el caso de Hernán Bermúdez Requena, la Fiscalía General de la República (FGR) está aplicando la ley.

En ese sentido, resaltó que si las investigaciones de las autoridades no arrojan elementos probatorios en contra de Adán Augusto López, todo se va quedar en simples especulaciones.

Incluso, al minimizar las acusaciones, Ignacio Mier sentenció que el ex gobernador del estado de Tabasco, no va a ser removido de su puesto como coordinador de Morena en la Cámara de Senadores.

🗣️ "Es una campaña, no nos asusta": Ignacio Mier.



🗣️ "Es una campaña, no nos asusta": Ignacio Mier.

👉 El senador de Morena fue cuestionado sobre el caso de Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco, durante la administración de su compañero y legislador Adán Augusto López.

¿Qué ha dicho Adán Augusto López sobre el caso de Hernán Bermúdez?

Por los señalamientos debido al caso de Hernán Bermúdez, Adán Augusto López declaró el 13 de septiembre de 2025 que está dispuesto a comparecer ante las autoridades que así lo soliciten.

Al aseverar que él mismo pidió la investigación, Adán Augusto López negó haber recibido reportes sobre Hernán Bermúdez durante su gestión como gobernador de Tabasco, por lo que rechazó encubrirlo.

Días más tarde, el 19 de septiembre de 2025, Adán Augusto López reiteró su disposición a declarar y calificó de mentiras las versiones que lo vinculan con pactos electorales ligados a Hernán Bermúdez.

En esa misma línea, el 21 de septiembre de 2025 dijo que conoció a Hernán Bermúdez desde funciones previas en seguridad pública, pero reiteró que nunca recibió alertas sobre su conducta delictiva.