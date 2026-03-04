Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República, confirmó el 3 de marzo de 2026 que ha llegado a la Mesa Directiva la reforma de pensiones millonarias propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Te quiero informar que ya llegó a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadoras y Senadores la iniciativa de la presidenta para reformar el artículo 127 de la Constitución” Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado

En un video compartido en redes, la senadora detalló que el objetivo de la reforma es que algunos exfuncionarios no reciban más que el 50% del sueldo que percibe Claudia Sheinbaum en sus pensiones.

De acuerdo con Laura Itzel Castillo, esto generará ahorros por 5 mil millones de pesos anuales, debido a que no podrán ganar más que 70 mil pesos mensuales los pensionados de las siguientes instituciones públicas:

Banco de México

Pemex

CFE

Laura Itzel Castillo destaca ahorro de 5 mil millones de pesos anuales por reforma de pensiones millonarias

Al anunciar el recibimiento de la reforma de pensiones millonarias, la senadora Laura Itzel Castillo destacó que la medida representará un ahorro de 5 mil millones de pesos anuales que pueden ser destinados a programas sociales.

“Habrá un ahorro importantísimo de 5 mil millones de pesos anuales que pueden servir para programas sociales” Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado

Sobre el proceso a seguir, indicó que la reforma será turnada a discusión a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, quienes deberán elaborar el dictamen que pasará al Pleno para su votación.

Laura Itzel Castillo subrayó que el ajuste aplicará a pensionados que, pese a haber ocupado cargos por poco tiempo, reciben jubilaciones de cientos de miles de pesos.

La medida afectaría a pensionado de la CFE que reciben hasta 300 mil pesos al mes.

Sin embargo la propuesta no incluye reducciones a pensiones de las Fuerzas Armadas ni de los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ).