Continúa la polémica alrededor de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown, debido a que se reveló que la legisladora otorgó un contrato millonario a un acusado por Estados Unidos.

La información surge luego de que salió a la luz que el nombre diputada federal de Morena, aparece en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sobre los hechos, se indica que como alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, Hilda Araceli Brown otorgó un contrato millonario a un empresario que está en la mira de Estados Unidos.

Hilda Araceli Brown Figueredo (Cuartoscuro)

Hilda Araceli Brown otorgó contrato millonario a empresario que Estados Unidos busca

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Hilda Araceli Brown en una lista de sancionados, se revelaron más detalles de las acusaciones contra la diputada de Morena.

Lo anterior debido a que se dio a conocer que como alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, Hilda Araceli Brown dio un contrato millonario a un empresario que Estados Unidos busca.

De acuerdo con el reporte difundido por el periodista Jorge García Orozco, fue el 23 de enero de 2024 cuando la hoy legisladora firmó un contrato por 11.9 millones de pesos para adquirir 8 camionetas.

Las unidades que se adquirieron para usarse como patrullas, fueron vendidas por Candelario Arcega Aguirre, empresario que está en la mira de Estados Unidos por ser un operador del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, en el contrato millonario se establece que la compra de las unidades se llevó a cabo sin un proceso de licitación pública conforme a la ley, debido a que se otorgó por adjudicación directa.

Es decir, Hilda Araceli Brown habría beneficiado al empresario que es acusado en Estados Unidos desde el 2009, a pesar de los antecedentes penales y vínculos criminales que se le imputan.

Hilda Araceli Brown Figueredo (IG: Araceli Brown Figueredo)

Hilda Araceli Brown está en la mira de Estados Unidos por estos motivos

Además del caso del contrato millonario, Hilda Araceli Brown está en medio de la polémica debido a que fue sancionada por Estados Unidos al ser incluida en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro.

Sobre ello, las autoridades de Estados Unidos señalan que la diputada integrante de la bancada de Morena, habría colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “La Mayiza”.

En particular, se indica que Hilda Araceli Brown tiene vínculos con Candelario Arcega Aguirre, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa que fue acusado en Estados Unidos desde el 2009.

Sobre el empresario con el que la ex presidenta municipal de Playas de Rosarito, Baja California firmó el contrato millonario, las autoridades lo acusan de incurrir en delitos relacionados con metanfetamina.

Asimismo, acusado es señalado de operar para la facción de La Mayiza por medio de estructuras municipales con las que se indica, habría lavado dinero, protegido operaciones y facilitado contratos.