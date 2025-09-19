El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló el jueves 18 de septiembre una red de personas en el estado de Baja California vinculadas a La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado del gobierno de Estados Unidos, Candelario Arcega Aguirre sería una de las personas afiliadas a La Mayiza del Cártel de Sinaloa; te decimos quién es él.

¿Quién es Candelario Arcega Aguirre?

Candelario Arcega Aguirre es un agente político recientemente señalado por el gobierno de Estados Unidos por tener vínculos con actividades delictivas en el estado de Baja California.

¿Quién es Candelario Arcega Aguirre? (Cortesía)

¿Qué edad tiene Candelario Arcega Aguirre?

Candelario Arcega Aguirre tiene 57 años de edad.

¿Candelario Arcega Aguirre está casado?

Hasta el momento, se desconoce el estado civil de Candelario Arcega Aguirre.

¿Candelario Arcega Aguirre tiene hijos?

También se desconoce si Candelario Arcega Aguirre tenía hijos.

¿Qué estudió Candelario Arcega Aguirre?

No hay información pública confirmada sobre la formación académica de Candelario Arcega Aguirre.

¿Cuál es la trayectoria de Candelario Arcega Aguirre?

Más allá de los recientes señalamientos por presuntos vínculos con La Mayiza, no se tiene información sobre la trayectoria de Candelario Arcega Aguirre.

Candelario Arcega Aguirre fue señalado por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa

Este jueves 18 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Candelario Arcega Aguirre como un agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, específicamente a La Mayiza.

Además de Candelario Arcega Aguirre, Estados Unidos nombró a más personas que serían miembros de la red de La Mayiza en Baja California y estos son:

Juan José Ponce Félix, “El Ruso”

Alfonso Arzate García, “El Aquiles”

Rene Arzate García, “La Rana”

Jesús González Lomelí

Hilda Araceli Brown Figueredo

Mario Alberto Herrera Sánchez

Karlo Omar Herrera Sánchez

Carlos Alberto Páez Pereda

De acuerdo con la información, Hilda Araceli Brown Figueredo facilitó contratos a Candelario Arcega Aguirre cuando fue alcaldesa de Rosarito para la compra de camionetas.