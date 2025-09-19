Un video del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizando amenazas a Hilda Araceli Brown, ex alcaldesa de Rosarito, Baja California, circula en redes sociales.

En dicho video se puede observar a 4 hombres sosteniendo armas largas y con las caras tapadas mientras que uno más lee un comunicado en contra de la diputada de Morena y la periodista María del Carmen Olsen.

En dicho mensaje, señalan a Hilda Araceli Brown por buscar “desestabilizar a la administración actual” del municipio con la difusión de información falsa para “desprestigiar a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana” de Baja California.

El video de la amenaza del CJNG contra Hilda Araceli Brown: “El que avisa no es traidor”, le advierten

Un video que circula en redes sociales muestra a 5 hombres que se identifican como miembros del CJNG lanzando amenazas a Hilda Araceli Brown y al alcalde de Tecate, Román Cota por favorecer a otro cártel.

Esto luego de que se diera a conocer que el gobierno de Estados Unidos señalara a la ex alcaldesa de vínculos con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, a quienes supuestamente ayudó a obtener ingresos por:

cobro de extorsiones

tráfico de drogas

blanqueo de dinero

En la grabación los supuestos miembros del CJNG aseguran que Brown busca desestabilizar al gobierno de Marina del Pilar.

Además, le advirtieron que no se metan en los asuntos del cártel y resaltaron que “el que avisa no es traidor”.

“María del Carmen Olsen... tuvo junto con Araceli Brown, se aliaron con Hugo Antonio Hernández Juárez, director de la policía municipal para desestabilizar la actual administración. difundiendo noticias falsas para desprestigiar a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana” CJNG

#ULTIMAHORA CJNG amenaza a la Diputa Federal Araceli Brown y al Alcalde de Tecate Román Cota los exhiben por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, sospechosamente defienden a la Policía Estatal de Baja California. #BajaCalifornia #Rosarito #Tecate pic.twitter.com/3zAu5EtGse — Victor Lagunas (@VictorLagu16330) March 27, 2025

Asimismo, acusó a la periodista María del Carmen Olsen, quien administra la página de Facebook ‘Rosarito en la Noticia’ de difundir información falsa para “favorecer a un cartel”, lo que señalaron como “un delito”.

CJNG alerta a Marina del Pilar: Hilda Araceli Brown quiere desestabilizar a gobierno de Baja California

Por otra parte, alertaron a la gobernadora Marina del Pilar para que tome “cartas en el asunto” porque, según los presuntos integrantes del CJNG, “sirven a los intereses de Pedro César Silva Ibáñez y Araceli Brown favorece a Candelario Arteaga Domínguez”.

“Esta es la realidad. Esperemos que tomen cartas en el asunto” CJNG

Además, alertaron que tienen información y videos donde “unidades del Ayuntamiento (de Tecate) sirven de punteros a la gente lacra del cártel de Sinaloa”.