María Elena Pérez-Jaén Zermeño enfrentó a la diputada de Morena para exigirle que deje su cargo; Hilda Brown alertó acoso de la legisladora suplente.

“Señora, yo fui atenta con usted, no me acosando, [..] sí me está acosando con las cámaras, me está siguiendo”. Hilda Brown, diputada de Morena

El pasado 18 de septiembre, Hilda Brown fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico durante su mandato en Rosarito, Baja California.

La diputada de Morena negó tanto los señalamientos como el que congelaran sus cuentas, sin embargo, la oposición en la Cámara de Diputados ha apuntado que Hilda Brown debe separarse de su cargo.

Hilda Brown alerta acoso de María Elena Pérez-Jaén Zermeño

La tarde de este 25 de septiembre, la panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño cuestionó a Hilda Brown para que solicite licencia, sin embargo, la morenista declaró que la estaba acosando.

Acorde con el video compartido en redes sociales, tras pedirle que solicite licencia para aclarar dichas acusaciones, Hilda Brown apuntó que María Elena Pérez-Jaén Zermeño la estaba acosando con las cámaras.

Sin embargo, las personas que grababan dicho encuentro le afirmaron a Hilda Brown que eran reporteros acreditados por la Cámara de Diputados, quienes también le cuestionaron sobre sus cuentas bancarias.

Hilda Brown aseguró que había sido atenta con María Elena Pérez-Jaén Zermeño, pero la panista la estaba siguiendo; la morenista también afirmó que “nada debe” por lo que no tiene que pedir licencia.

María Elena Pérez-Jaén Zermeño respondió en este punto que es un espacio público (inmediaciones de la Cámara de Diputados) y que no le diría nada pero que Hilda Brown debería solicitar licencia.