Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, anunció que la bancada naranja buscará el desafuero de Hilda Araceli Brown Figueredo debido a las graves acusaciones en su contra.

“Esta es una acusación muy seria. Ahora, que es evidente que fue una farsa aquella promesa de eliminar el fuero, es importante que la diputada enfrente estas acusaciones sin inmunidad. Y sin impunidad. La bancada naranja solicitará su desafuero para que este caso se investigue”. Jorge Álvarez Máynez

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que impondría sanciones contra personas vinculadas con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, y entre estas se encuentra Hilda Araceli Brown Figueredo.

Hilda Araceli Brown Figueredo. Diputada federal

Partido Movimiento Ciudadano pide desafuero contra Hilda Araceli Brown Figueredo

A través de sus redes sociales, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, señaló que las acusaciones de Estados Unidos contra la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo son muy serias.

Por esta razón, Jorge Álvarez Máynez anticipó que la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados solicitará su desafuero para que el caso de Hilda Araceli Brown Figueredo se investigue.

Hilda Araceli Brown Figueredo (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, Hilda Araceli Brown Figueredo, ex alcaldesa de Rosarito y actual diputada de Morena por Baja California, facilitaba una red de protección para La Mayiza .

El jueves 18 de septiembre, el gobierno de Donald Trump anunció las sanciones contra Hilda Araceli Brown Figueredo y más operadores de La Mayiza, cuyos bienes en Estados Unidos serán bloqueados.