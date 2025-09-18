El Departamento de Estado de Estados Unidos considera a Hilda Araceli Brown Figueredo como una agente política del Cártel del Sinaloa, particularmente del la facción de La Mayiza.

La actual diputada federal de Morena y exalcaldesa de Rosarito, Baja California, ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y está en la lista que retomó la UIF de siete personas y 15 empresas bloqueadas.

Estados Unidos la señala de ser aliada de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, antes encabezada por Ismael El Mayo Zambada, durante su mandato com alcaldesa de Rosario y de participar en la red que cometió delitos como:

Extorsión

Tráfico de drogas

Blanqueo de dinero

Por ello y más te contamos que sabemos de ella:

¿Quién es Hilda Araceli Brown Figueredo?

¿Qué edad tiene Hilda Araceli Brown Figueredo?

¿Quién es el esposo de Hilda Araceli Brown Figueredo?

¿Qué signo zodiacal es Hilda Araceli Brown Figueredo?

¿Cuántos hijos tiene Hilda Araceli Brown Figueredo?

¿Qué estudió Hilda Araceli Brown Figueredo?

¿En qué ha trabajado Hilda Araceli Brown Figueredo?

¿Quién es Hilda Araceli Brown Figueredo? Diputada federal de Morena vinculada a La Mayiza

¿Quién es Hilda Araceli Brown Figueredo?

Hilda Araceli Brown Figueredo es una política de Morena quien actualmente es diputada federal y previamente fue alcaldesa de Rosarito, Baja California.

Estados Unidos la señala de estar vinculada a La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, y de ayudarlos a obtener ingresos por cobro de extorsiones, tráfico de drogas y blanqueo de dinero.

El Tesoro explicó que “durante el mandato de Brown como alcalde de Rosarito, González y Arcega sirvieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos . Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”.

Las dependencia de Estados Unidos agregó que “Mario Herrera, Karlo Herrera, González, Arcega y Brown están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por haber sido dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa ”.

¿Quién es Hilda Araceli Brown Figueredo? Diputada federal de Morena vinculada a La Mayiza (IG: Araceli Brown Figueredo)

¿Qué edad tiene Hilda Araceli Brown Figueredo?

Hilda Araceli Brown Figueredo tiene 54 años de edad ya que su fecha de nacimiento es el 2 de octubre de 1970.

¿Quién es el esposo de Hilda Araceli Brown Figueredo?

Se desconoce ese dato de su vida personal.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Candelario Arcega Aguirre de tener una “estrecha relación personal” aunque no especificó si laboral, sentimental o de amistad, pero esta relación es la que permitió que Candelario Arcega Aguirre nombrara a sus aliados en puestos del gobierno local.

Candelario Arcega Aguirre era uno de los intermediarios entre el gobierno de Hilda Araceli Brown Figueredo con los hermanos Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, socios de René Arzate Garcia, lugarteniente de La Mayiza en Rosarito, Baja California.

Se señala que Rosarito es un punto importante en el corredor de trasiego de drogas del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos.

Hilda y Candelario. México y Estados Unidos sancionan a integrantes de La Mayiza (Especial/Tesoro Estados Unidos)

¿Qué signo zodiacal es Hilda Araceli Brown Figueredo?

Hilda Araceli Brown Figueredo es de signo zodiacal Libra, el cual se caracteriza por evitar conflictos y buscar relaciones equilibradas.

¿Cuántos hijos tiene Hilda Araceli Brown Figueredo?

Hilda Araceli Brown Figueredo ha mostrado fotos en redes sociales de su hija Isis, se desconoce si tiene más hijos.

¿Qué estudió Hilda Araceli Brown Figueredo?

Hilda Araceli Brown Figueredo reportó tener estudios truncos en dos licenciaturas, una en Educación y la otra en Desarrollo Comunitario.

¿En qué ha trabajado Hilda Araceli Brown Figueredo?

Hilda Araceli Brown Figueredo reportó trabajos en servicio al cliente en negocios de artesanías y gastronomías, incursiones en Radio Rosarito

En Morena ha reportado haber sido promotora de Morena y de Andrés Manuel López Obrador en sus campañas presidenciales.

Su únicos cargos formales como funcionaria han sido el de presidenta municipal de Rosarito de 2021 a 2024 y el de diputada federal para el periodo 2024 2027.

Tesoro de Estados Unidos sanciona a estas 7 personas y 15 empresas ligadas a La Mayiza y actual líder el Ruso

El gobierno de Estado Unidos detalló que las sanciones contra 7 personas, incluido el actual líder de La Mayiza, El Ruso, y 15 empresas emitidas este 18 de septiembre son para:

René Arzate Mario Alberto Herrera Sánchez Karlo Omar Herrera Sánchez Jesus González Lomelí Candelario Arcega Aguirre Hilda Araceli Brown Figueredo Juan José Ponce Félix, El Ruso

Empresas sancionadas: