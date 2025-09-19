Consecuencia de su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, diputado de Movimiento Ciudadano presentó solicitud para que Hilda Araceli Brown Figueredo sea sometida a juicio político.

El jueves 18 de septiembre se dio a conocer que Hilda Araceli Brown Figueredo enfrenta una investigación de Estados Unidos por presuntamente ser agente de la facción de Los Mayitos.

Pese a que la diputada de Morena negó las acusaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que congeló sus cuentas y enfrentaría un juicio político para separarla del cargo.

Hilda Araceli Brown Figueredo: Movimiento Ciudadano solicita juicio político en su contra

Mediante sus redes sociales, el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala presentó una demanda de juicio político contra Hilda Araceli Brown Figueredo ante la Cámara de Diputados.

Tal como explicó el diputado de Movimiento Ciudadano en sus redes sociales, el “fuero no puede ser un pretexto” y se debe conocer la verdad de la acusación de Hilda Araceli Brown Figueredo.

“El fuero no puede ser el pretexto para que no se investigue a quienes traicionaron la confianza de la gente”. Juan Zavala, diputado de Movimiento Ciudadano

La demanda de juicio política fue presentada ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y tiene sello de recibido este viernes 19 de septiembre.

Esto por las acusaciones de que Hilda Araceli Brown Figueredo favoreció al Cártel de Sinaloa, mientras era alcaldesa de Playas de Rosarito, que fungió desde 2019 a 2024 tras ser reelecta en dichas elecciones.