“No dependemos de gobiernos extranjeros”, dice Morena; solo se someterán a las acciones del Estado mexicano mientras no se actúe contra Hilda Brown.

“Mientras no haya de parte de la Fiscalía General de la República una solicitud respecto de probables conductas antijurídicas, hasta en tanto estaremos pendientes (...) no hay sanciones de carácter administrativo (...) Nosotros nos sometemos al Estado nacional y no dependemos de gobiernos extranjeros” Ricardo Monreal, diputado de Morena

En un encuentro con medios de comunicación, Ricardo Monreal, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que, en relación con las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Hilda Brown, el partido solo seguirá lo que el Estado mexicano determine.

Advirtió que, mientras no haya una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Hilda Brown, Morena no actuará.

Ricardo Monreal: Morena no actuará contra Hilda Brown y esperará solicitud de FGR

Ricardo Monreal, diputado de Morena, dejó en claro que mientras no exista una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar a Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, Baja California, vinculada con Los Mayitos, facción del Cártel de Sinaloa, su partido se mantendrá al pendiente.

Además, sostuvo que solo se someterán a lo que indique el Estado mexicano y que no dependen de las acciones de gobiernos extranjeros, en referencia a las acusaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Asimismo, aclaró que, en todo caso, si existiera alguna situación que deba investigarse, la FGR sería la encargada de abrir la investigación contra Hilda Brown.

Cabe recordar que la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, dirigida a Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, se aplicó a sus cuentas bancarias, tras ser acusada de narcotráfico.

Tras estas acusaciones, Movimiento Ciudadano presentó una solicitud de desafuero en contra de Hilda Brown, la cual está pendiente de ser atendida.

Por el momento, se desconoce si ya existe una carpeta de investigación en México contra Hilda Brown.