La Pensión Bienestar tendrá su último pago del año en noviembre 2025, pues se confirmó que el depósito será el del bimestre noviembre-diciembre y se entregará únicamente a adultos mayores inscritos.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el último pago del año será de 6 mil 200 pesos y como ya es costumbre, se realizará de manera directa en las cuentas de los beneficiarios.

Pero, ¿cuál es el calendario del último pago en noviembre 2025 de la Pensión Bienestar? Te contamos lo que se sabe sobre la dispersión del apoyo económico para adultos mayores.

Pensión Bienestar: ¿Cuál es el calendario del último pago en noviembre 2025?

La Secretaría de Bienestar informó que la Pensión Bienestar tendrá su último pago en noviembre 2025, sin embargo aún no existe un calendario oficial de dispersión publicado en canales oficiales.

No obstante, es común que la entrega de los recursos para los beneficiarios, dé comienzo durante la primera semana del mes y se lleva a cabo por orden alfabético, debido a lo cual podría realizarse esta manera:

Apellidos A a C, primera semana de noviembre

Apellidos D a H, segunda semana de noviembre

Apellidos I a M, tercera semana de noviembre

Apellidos N a Z, cuarta semana de noviembre

Cabe destacar que la Secretaría de Bienestar recordó que la Pensión Bienestar mantiene una cobertura nacional para los beneficiarios deben tener vigente su tarjeta para recibir el depósito sin contratiempos.

Pensión Bienestar: Así puedes ir por tu dinero del último pago en noviembre 2025

En caso de que sea la primera vez que cobrarás tu dinero de la Pensión Bienestar o no recuerdes cómo es el proceso, te contamos el paso a paso para que acudas por el último pago en noviembre 2025:

Revisa el calendario oficial del último pago en noviembre 2025 para saber cuándo se debe ir a cobrar

Verifica tu tarjeta para confirmar que esté vigente y con NIP activo para retirar el dinero que se te deposite

Consulta tu saldo antes de acudir al cajero para revisar si el depósito del último pago noviembre 2025 ya fue acreditado, recuerda que puedes hacerlo en la app Banco del Bienestar, en línea o vía telefónica

Acude a un cajero o sucursal para retirar el monto del último pago de la Pensión Bienestar en noviembre 2025 en cajeros del Banco del Bienestar o en sucursales autorizadas

Conserva tu comprobante, pues te servirá como respaldo en caso de aclaraciones sobre el último pago de la Pensión Bienestar en noviembre 2025