Estamos en la recta final de la dispersión de la pensión bienestar de este año, por lo que te presentamos el calendario de pagos para el periodo que comprende de hoy al 27 de noviembre 2025:

Martes 25 de noviembre: beneficiarios cuyo primer apellido inicia con S

Miércoles 26 de noviembre: beneficiarios cuyo primer apellido inicia con T, U, V

Jueves 27 de noviembre: beneficiarios cuyo primer apellido inicia con W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la pensión bienestar (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Pensión bienestar: De hoy al 27 de noviembre 2025 será el último pago del año

El depósito de 6 mil 200 pesos que recibirás de hoy al 27 de noviembre 2025 corresponde al bimestre de noviembre y diciembre, es decir que se trata del último de este año.

Es decir que el siguiente pago de la pensión bienestar va a ser hasta enero del siguiente año, pero hasta el momento no se han adelantado las fechas para el cobro de ese depósito.

Pensión bienestar: Así puedes retirar tu dinero

Si vas a cobrar tu dinero de la pensión bienestar de hoy al 27 de noviembre 2025, como de indica en el calendario de pagos, no olvides que la forma de retirar el depósito es la siguiente:

Verifica tu fecha de pago por medio del calendario de pagos que te presentamos a acá mismo Ten tu Tarjeta del Bienestar, pues es el medio principal para recibir el depósito Acude al cajero o sucursal del Banco del Bienestar, no olvides que necesitarás tu tu tarjeta y tu NIP para retirar el dinero en efectivo

En caso de que no tengas tu tarjeta, ya sea por pérdida o robo, presenta una identificación oficial y documentos requeridos en sucursal del Banco del Bienestar o Financiera del Bienestar.

Antes de ello, puedes confirmar que se te haya realizado el depósito, ya sea por medio del cajero, ventanilla en sucursal o mediante consulta de saldo en 800 900 2000 o la app para móviles.

Listo, como si tuvieras tu tarjeta, podrás efectuar el retiro de tu dinero o si prefieres, también puedes usarlo de forma directa desde tu tarjeta del Bienestar en comercios con terminal o compras en línea.