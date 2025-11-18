La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México compartió el calendario de pagos para trabajadores de CDMX, es decir, el aguinaldo, vales de fin de año y las quincenas 23-24.
Acorde con Juan Pablo de Botton Falcón, con la proximidad del fin de año 2025, es importante reconocer la labor de los trabajadores de CDMX con la certeza en las fechas de pago para replantear su economía.
Calendario de pagos para trabajadores de CDMX: Aguinaldo
Correspondiente a la prestación por ley, el aguinaldo se depositará en las siguientes fechas, acorde con el calendario de pagos para trabajadores de CDMX:
- Personal de estructura, base y confianza: 5 de diciembre
- Policías de proximidad: 5 de diciembre
- Personal de Saberes: 5 de diciembre
- Personal del programa de estabilidad laboral o nómina 8: 5 de diciembre
- Personal eventual: 5 de diciembre
- Honorarios asimilables a salarios: 22 de diciembre
Serán 40 días de salario por año laborado para la mayoría del personal, que equivale a más de 234 mil trabajadores de CDMX, como explicó el secretario de Finanzas.
Calendario de pagos para trabajadores de CDMX: Vales de fin de año
Asimismo, para los vales de fin de año estas son las fechas del calendario de pagos para trabajadores de CDMX:
- 8 y 9 de diciembre
Aplicables para los siguientes trabajadores de CDMX:
- sindicalizados
- no sindicalizados
- eventuales
- nómina 8
- de confianza
Calendario de pagos para trabajadores de CDMX: Quincenas 23-24
Referente a los últimos depósitos del año, las quincenas 23 y 24, el gobierno capitalino señala las siguientes fechas en el calendario de pagos para trabajadores de CDMX:
- Personal general en activo: 10 y 11 de diciembre
- Honorarios asimilables a salarios: 11 y 19 de diciembre