La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México compartió el calendario de pagos para trabajadores de CDMX, es decir, el aguinaldo, vales de fin de año y las quincenas 23-24.

Acorde con Juan Pablo de Botton Falcón, con la proximidad del fin de año 2025, es importante reconocer la labor de los trabajadores de CDMX con la certeza en las fechas de pago para replantear su economía.

Calendario de pagos para trabajadores de CDMX: Aguinaldo

Correspondiente a la prestación por ley, el aguinaldo se depositará en las siguientes fechas, acorde con el calendario de pagos para trabajadores de CDMX:

Personal de estructura, base y confianza: 5 de diciembre

Policías de proximidad: 5 de diciembre

Personal de Saberes: 5 de diciembre

Personal del programa de estabilidad laboral o nómina 8: 5 de diciembre

Personal eventual: 5 de diciembre

Honorarios asimilables a salarios: 22 de diciembre

Serán 40 días de salario por año laborado para la mayoría del personal, que equivale a más de 234 mil trabajadores de CDMX, como explicó el secretario de Finanzas.

Policias de tránsito CDMX (Especial)

Calendario de pagos para trabajadores de CDMX: Vales de fin de año

Asimismo, para los vales de fin de año estas son las fechas del calendario de pagos para trabajadores de CDMX:

8 y 9 de diciembre

Aplicables para los siguientes trabajadores de CDMX:

sindicalizados

no sindicalizados

eventuales

nómina 8

de confianza

Calendario de pagos para trabajadores de CDMX: Quincenas 23-24

Referente a los últimos depósitos del año, las quincenas 23 y 24, el gobierno capitalino señala las siguientes fechas en el calendario de pagos para trabajadores de CDMX:

Personal general en activo: 10 y 11 de diciembre

Honorarios asimilables a salarios: 11 y 19 de diciembre